Rivoluzione Milan: fuori Conceicao, scelto il nuovo allenatore

Arrivano delle nuove notizie in merito a quella che sarà la mossa del Milan che ormai è pronto a cambiare ancora e ripartire da zero (o quasi) con un nuovo progetto.

La società ha intenzione di dare il via ad una rivoluzione molto importante che può portare all’addio di alcuni dirigenti che verrebbero tagliati fuori dal Milan e non solo. Questa nuova mossa potrà riguardare anche cessioni di livello di alcuni giocatori e anche il cambio in panchina con Conceicao ad un passo dall’esonero.

Difficile che possa arrivare già in questa stagione, ma in caso di altri risultati disastrosi che il club punterà su un nuovo allenatore ad interim per poi annunciare il prossimo allenatore del Milan in estate.

Perché al posto di Sergio Conceicao arriverà un nuovo allenatore al Milan e la scelta del club rossonero può essere decisiva considerando che possono esserci dei cambi immediati nelle prossime settimane sotto ogni punto di vista, considerando anche le scelte di mercato e il cambio di alcuni dirigenti che hanno deluso e saranno tagliati fuori.

Rivoluzione Milan annunciata: il cambio in panchina è scritto

Difficilmente ci saranno ripensamenti in casa Milan con il club che è pronto a tagliare fuori dal prossimo progetto anche Conceicao per poi dare il via ad un cambio che può portare all’esonero dell’attuale allenatore per l’arrivo del nuovo che dovrà dare vita ad una rinascita per i colori rossoneri dal punto di vista di gioco e risultati.

Ecco che allora il Milan pensa al prossimo allenatore andando su un profilo di uno di quelli che conosce già il campionato e può andare a lavorare su tanti aspetti come soprattutto quello mentale su alcuni giocatori che resteranno parte del progetto.

Intanto, ci sono delle novità in merito a quello che può essere il tempo che ormai è finito per Sergio Conceicao che ha le ore contate al Milan e il club è pronto a puntare forte sul prossimo allenatore. Due sono i nomi in pole per il prossimo anno con Gasperini e Sarri che si giocano un posto al Milan. La scelta definitiva del club arriverà proprio in queste prossime settimane.