All-in su Kessié, Juventus anticipata: ha un altro accordo in Serie A

Franck Kessié sembrava destinato a vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’ivoriano sarebbe prossimo a raggiungere un accordo con un’altra società italiana, che proprio in queste ore ha pigiato il piede sull’acceleratore lasciandosi alle spalle la concorrenza della Vecchia Signora. Allo stesso tempo, però, è prematuro parlare di affare fatto, anche perché ci sarebbero da definire prima una serie di dettagli importanti, eppure la strada intrapresa non sembrerebbe avere la Torino bianconera come meta finale.

All-in su Kessié, Juventus anticipata

Dopo due stagioni in Arabia Saudita Franck Kessié vuole tornare a giocare in Europa, e la Serie A potrebbe essere ancora una volta la soluzione adatta a lui. Le parti stanno discutendo questa possibilità, con l’ivoriano che si sarebbe schierato in prima persona per riuscire a realizzare questa sua volontà.

Le pretendenti non mancano di certo, visto che si è parlato di una Juventus super interessata all’ivoriano. Addirittura la Vecchia Signora è sembrata essere per un momento la favorita all’ingaggio dell’ex Milan, ma nelle scorse ore un’altra grande di Serie A si sarebbe fatta avanti per Franck Kessié stravolgendo completamente le carte in tavola. La Juventus ha avuto la presunzione di credere di avere in pugno il calciatore, quando si sa che nel calciomercato non è mai detta l’ultima parola, soprattutto nel momento in cui mancano le firme sui contratti.

A fronte di questo, stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, nei prossimi giorni la Fiorentina farà il possibile per regalare Franck Kessié a Stefano Pioli. La concorrenza della Juventus ovviamente non aiuta, ma la presenza in panchina dell’ex Milan potrebbe giocare un ruolo fondamentale, se non addirittura decisivo, nelle trattative con l’Al-Ahli.

Offerto un triennale a Kessié

La Fiorentina vuole Franck Kessié per rinforzare e completare la mediana di Stefano Pioli in vista della prossima stagione. Il tecnico Viola non vuole nessun altro al di fuori dell’ivoriano, ed è per questo che la società toscana sarebbe addirittura pronta a compiere uno sforzo economico importante pur di riportare in Serie A il calciatore.

La Fiorentina deve però muoversi, anche perché la Juventus un primo passo concreto verso Kessié lo avrebbe già compiuto. Stando alle ultime notizie, infatti, la Vecchia Signora avrebbe proposto all’ex Milan un triennale a cifre importanti, anche se più contenute rispetto a quelle che attualmente guadagna in Arabia Saudita. Staremo a vedere, ma di questo passo la favorita resta la società bianconera, ma chissà che presto la Fiorentina non sferri l’arma Stefano Pioli per cercare di spostare a proprio favore l’ago della bilancia.