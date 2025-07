Kessié torna in Serie A: arriva la svolta, chiudono lo scambio

Si aprono le porte al ritorno in Italia di Franck Kessié che, questa volta, è pronto a dire di sì all’offerta del club. La trattativa sta andando avanti e potrebbe sbloccarsi proprio grazie allo scambio.

Dopo le voci su Napoli e Roma, adesso un altro club ha messo nel mirino Kessié che è pronto a salutare l’Arabia Saudita in questa sessione estiva di calciomercato.

Parti a lavoro per provare a trovare l’intesa giusta per riportare in Serie A il calciatore, che ha tutte le qualità per fare ancora la differenza nel campionato italiano.

Il club lo sa bene ed è per questo motivo che i dirigenti spingono per chiudere l’affare anticipando anche la concorrenza di altre società. La chiave può essere proprio lo scambio con la società araba pronta a prendere un esubero del club.

Arrivano nuove indiscrezioni da parte di calciomercato.com riguardo il possibile ritorno in Serie A di Franck Kessiè. Il centrocampista, attualmente in Arabia Saudita, ha aperto all’ipotesi di un addio ed è pronto a valutare ogni situazione per il suo futuro.

Ancora 28enne, il giocatore ha nelle gambe ancora tanti anni di carriera ed è pronto a tornare per fare la differenza nel campionato italiano, dove è stato già protagonista con Atalanta e Milan.

Calciomercato: nuove voci su Kessiè, cosa c’è di vero

Una vera e propria suggestione da parte della società che sta ragionando riguardo la possibilità di chiudere l’affare con gli arabi per Franck Kessiè.

Le parti sono a lavoro per trovare la quadra. La trattativa non è affatto facile anche perché il centrocampista della Costa d’Avorio guadagna davvero tanto.

Cifre importanti che in Serie A nessun club può garantire. Ecco perché servirà un segnale da parte del giocatore che dovrà abbassare le sue richieste se vuole ritornare nel campionato italiano.

Intanto, la chiave per sbloccare l’affare può essere Nico Gonzalez che può andare all’Al-Ahli e portare alla Juventus Kessiè.

Kessiè alla Juventus?

L’ipotesi resta sul tavolo della dirigenza bianconera che pensa ad un possibile scambio con Nico Gonazalez, che non rientra più nei piani del club. Il problema vera e proprio riguarda lo stipendio di Kessiè da circa 18 milioni di euro a stagione. Tanti per la Vecchia Signora che, di sicuro, non può offrire certe cifre. Ecco perché l’ex Milan resta una suggestione.