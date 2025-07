Milan, Allegri manda Maignan in tribuna: il motivo

Neanche il tempo di cominciare che Max Allegri ha subito stupito il mondo il Milan mandando in tribuna Mike Maignan contro l’Arsenal.

Il portiere rossonero non è dunque in campo contro i Gunners per questa prima uscita ufficiale della pre-season rossonera, assenza che ovviamente fa discutere considerato il valore assoluto del giocatore. Considerato quanto successo con il Chelsea, in molti sono tornati a vedere i fantasmi di qualche mese fa, credendo che dietro a questa esclusione ci potessero essere motivazioni di mercato.

Nessuno esclude che possa essere proprio questa la motivazione, anche se dal Milan trapela tutt’altro.

Allegri manda in tribuna Maignan contro l’Arsenal

Proprio in questi minuti il nuovo Milan di Max Allegri è in campo a Singapore contro l’Arsenal di Mikel Arteta. Non avendo ancora la squadra al completo, in attesa di Pervis Estupinan e degli altri rinforzi dal calciomercato, il tecnico rossonero ha deciso di schierare una formazione sperimentale, che potrebbe comunque diventare una soluzione a stagione in corso.

Il Milan è infatti in campo con un 3-5-2, modulo mai utilizzato prima d’ora, neanche con Sergio Conceiçao, che la scorsa stagione ha più volte optato invece per un 3-4-3. Gli interpreti sono i migliori, quelli che verosimilmente saranno i titolari nel prossimo campionato, eccetto uno, Pietro Terracciano, arrivano al Milan per fare il vice di Maignan. Oggi l’ex Fiorentina è invece titolare perché il francese è stato spedito addirittura in tribuna da Max Allegri.

Guai però a creare allarmismo, anche perché non c’è niente di cui preoccuparsi. Fanno infatti sapere dal Milan che il tecnico ha deciso di risparmiare Maignan per permettergli di continuare a lavorare per trovare la condizione migliore, così da poter essere a disposizione già per la prossima partita.

Il primo nuovo Milan di Allegri

La notizia di giornata è sicuramente l’esclusione di Mike Maignan dall’undici titolare del Milan per l’amichevole contro l’Arsenal. Scrivono però i colleghi di TMW che la tribuna del francese era già in programma per permettere al portiere, e capitano di questa squadra, di lavorare per tornare alla condizione migliore.

Oltre a questo, comunque, c’è da dire che la novità sta anche nel modulo utilizzato da Max Allegri, che ha schierato il Milan con un 3-5-2. Chissà che questa non possa essere una soluzione sulla quale il tecnico rossonero possa fare affidamento anche a stagione in corso, anche perché alla fine la rosa è composta da giocatori che potrebbero sposarsi alla perfezione con questo modulo, motivo per il quale più di un pensierino l’ex Juve lo starebbe facendo.