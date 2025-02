Non solo Theo, beffa Maignan: lo prendono per 40 milioni

Il calciomercato del Milan vede quella che è la possibile rivoluzione, non solo per quanto riguarda Theo Hernandez.

Per il terzino francese, infatti, le cose col Como sembrano essersi fatte serie perché il patron del club lombardo continua a sottolineare che a fine stagione sarà nuovo assalto per prelevarlo dai rossoneri.

Una possibilità, quella di andare verso l’ex Real Madrid che, per il Como, è concreta. E oltre a Theo Hernandez, va monitorata quella che è la situazione su Mike Maignan, altro calciatore in uscita, di fronte alla grande occasione per chi lo prende e senza rinnovo – perché il Milan non va oltre i legami contrattuali fissati fino al 30 giugno 2026 e col rischio dunque di vederlo andar via a cifre quasi ridotte al titolo gratuito.

Calciomercato: via anche Maignan, la notizia oltre Theo Hernandez

Dopo aver perso già in passato Gigio Donnarumma, non è in scadenza che i rossoneri vorranno veder partire Theo Hernandez e Mike Maignan, nel 2026.

Pertanto, già nella prossima estate, entrambi potrebbero andar via, mettendo in piedi un sacrificio importante per autofinanziarsi il mercato tra Joao Felix che vorranno tenersi stretto al Milan e gli altri innesti che i rossoneri dovranno piazzare.

Dall’estero e precisamente dall’Inghilterra, hanno svelato che uno tra i migliori portieri al mondo sarà rimpiazzato. Nel corso della serata, l’ex calciatore e opinionista della CBS ha infatti sganciato la bomba, accendendo le luci di ogni riflettore sul tema portiere per una delle big del calcio inglese. E Maignan potrebbe prendere il suo posto, da titolare, nella prossima stagione.

Milan, via Maignan: la destinazione del francese

Via Mike Maignan a fine stagione, secondo ciò che svelano dall’Inghilterra. Si tratta dell’opzione annunciata sull’addio di Ederson dal Manchester City, “colpevole” secondo l’ex Liverpool Callagher, per i troppi errori commessi in uscita e tra i pali. Il profilo giusto, sul quale tornerà alla carica il City, è quello che porta all’estremo difensore del Milan, Mike Maignan.

Milan, cifre scontatissime su Maignan: addio quasi certo

L’addio è quasi certo se si considera che, senza rinnovo, Maignan dovrà essere ceduto cercando di monetizzare il più possibile. Il problema grande dei rossoneri è che, l’unica squadra a farsi avanti a cifre diverse dai 20 o i 30 milioni che PSG e altre hanno proposto, pare essere proprio il Manchester City che potrebbe cedere Ederson in Arabia Saudita e puntare tutto su Mike Maignan in porta. Per 40 milioni di euro.