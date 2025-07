Il Milan ha la sua nuova freccia: arriva dalla Francia per 25MLN

Dopo settimane di casting e valutazioni il Milan ha finalmente deciso a chi affidare la fascia destra nella prossima stagione.

I test fisici preliminari di Barcellona avevano lasciato credere che alla fine potesse essere Marc Pubill dell’Almeria il prescelto, ma invece non è così. Stando alle ultime notizie, infatti, il nuovo proprietario della fascia destra del Milan arriverà direttamente dalla Ligue 1, campionato con il quale la dirigenza rossonera ha avuto una connessione parecchio forte nel corso delle ultime sessioni di calciomercato.

Ovviamente è ancora prematuro parlare di affare fatto, anche perché un accordo definitivo tra le parti non sarebbe stato ancora raggiunto, ma il calciatore già pensa da calciatore del Milan, a conferma del fatto che la fumata bianca è comunque vicina.

Il nuovo terzino del Milan arriva dalla Francia

Marc Pubill è stato il nome più chiacchierato degli ultimi giorni, ma a quanto pare non sarà lo spagnolo il rinforzo del Milan sulla destra. Nonostante i test preliminari non abbiano evidenziato alcun tipo di problema, Massimiliano Allegri non sarebbe convintissimo del giocatore dell’Almeria, motivo per il quale l’attenzione della dirigenza rossonera si sarebbe spostata su altri profili.

Ed ecco che ha preso prepotentemente quota la candidatura di un calciatore che conosce molto bene la Serie A e che nelle ultime stagioni ha fatto benissimo in Francia. Riportarlo in Italia non sarà assolutamente semplice, anche perché l’esterno è uno dei pilastri, in campo ma anche dello spogliatoio, della sua squadra, ma la sensazione è che toccando i tasti giusti il Milan potrà convincere tutte le parti in causa.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, per la fascia destra la dirigenza rossonera sarebbe tornata a monitorare il profilo di Wilfried Singo, classe 2000 del Monaco, ex Torino, che nella passata stagione ha collezionato 35 presenze, 3 gol e 3 assist giocando sia da terzino che da difensore centrale.

Altro affare in Francia: arriva per 25MLN

Wilfried Singo è dunque il principale candidato alla fascia destra del Milan, più di quanto lo fosse Marc Pubill in questi giorni. L’esperienza in Serie A, la sua duttilità e forza fisica hanno convinto la dirigenza rossonera a spostare l’attenzione su di lui, ma adesso c’è da trattare con il Monaco, e non sarà assolutamente semplice.

Stando a dati Transfermarkt, infatti, il club monegasco valuterebbe intorno ai 25 milioni di euro il cartellino di Singo, ma la sensazione è che possano alzare anche il tiro arrivando a sfiorare i 30. A quel punto diventerebbe un problema, anche perché il Milan non ha intenzione di spingersi a tanto per un terzino. A fronte di questo le piste Pubill e Doué non sarebbero ancora del tutto tramontate, ma a questo punto non è da escludere che possa uscire fuori anche qualche nome nuovo.