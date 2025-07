Doppio rinforzo per Allegri: Il Milan li vuole già in tournée

Dopo averne perso abbastanza, il Milan ha intenzione di pigiare il piede sull’acceleratore ed anticipare i tempi per i due calciatori.

Stando alle ultime notizie, infatti, conscia del ritardo accumulato rispetto alla concorrenza, la dirigenza rossonera vorrebbe cercare di regalare a Max Allegri questo doppio, importante, rinforzo nell’arco di qualche giorno, così da permettere al tecnico toscano di lavorarci già nel corso della tournée.

Ovviamente la situazione è più semplice a dirsi che a farsi, ma il direttore sportivo Igli Tare sembrerebbe determinato a raggiungere il suo obiettivo, anche perché di questo passo il Milan rischia di rimanere davvero tanto indietro.

Il Milan regala ad Allegri un doppio rinforzo

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, bloccato da oramai qualche settimana nonostante gli arrivi di Samuele Ricci, Luka Modric e Pietro Terracciano. Questi tre calciatori daranno sicuramente una mano nel corso della stagione, ma non bastano per definire quella rossonera una rosa completa ma soprattutto competitiva.

C’è da lavorare ancora tanto nel calciomercato, motivo per il quale dopo averne già perso abbastanza, Igli Tare avrebbe intenzione di anticipare i tempi affondando il colpo su due obiettivi dichiarati del Diavolo. I discorsi con le parti starebbero andando avanti da oramai settimane, ma adesso la sensazione è che finalmente si sarebbe arrivati ai titoli di coda di trattative estenuanti e per certi versi anche più complicate del previsto.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, il Milan è pronto a far sbarcare in Serie A sia Ardon Jashari che Pervis Estupinan, innesti con i quali Max Allegri avrebbe intenzione di lavorare già a partire dall’appena cominciata tournée asiatica, così da cominciare ad amalgamare bene gruppo e schemi per avviare nel migliore dei modi una stagione per certi versi decisiva.

Il Milan affonda il colpo su due calciatori

Al 21 di luglio il Milan è in netto ritardo rispetto alle rivali, anche perché i soli Ricci, Modric e Terracciano non bastano. Il primo ad esserne consapevole è il direttore sportivo Igli Tare, che rimasto a Milano potrebbe nelle prossime settimane raggiungere squadra e colleghi in tournée in dolce compagnia.

Scrive infatti La Gazzetta dello Sport che il dirigente rossonero vorrebbe far aggregare già in Asia sia Jashari che Estupinan, giocatori per il quale un accordo definivo deve ancora essere raggiunto però. Per il primo si continua a trattare e parlare con il Club Bruges, diventato ieri supercampione di Belgio senza lo svizzero in campo. Per il secondo, invece, l’operazione si potrebbe chiudere attorno ai 15 milioni di euro, bonus esclusi, anche perché è intenzione del Brighton guadagnarne almeno 20 dall’uscita dell’ecuadoriano.