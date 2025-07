Milan, svolta Osimhen: annuncio dalla Turchia

La notizia del giorno è sicuramente l’accordo raggiunto tra il Napoli e il Galatasaray per il ritorno di Victor Osimhen in Turchia.

Dopo settimane estenuanti di rilanci e tira e molla, il club di Istanbul è alla fine riuscito ad avere la meglio non solo sulla resistenza di De Laurentiis stesso ma anche sulla concorrenza. Quest’operazione avrà un peso specifico importante sugli equilibri del calciomercato europeo ed italiano, visto che il ritorno in Turchia di Osimhen potrebbe a sorpresa sbloccare il calciomercato in entrata del Milan.

Intreccio Osimhen-Milan, annuncio dal Turchia

Victor Osimhen si appresta a diventare un giocatore del Galatasaray a titolo definitivo. Alla fine il vice presidente dei turchi aveva ragione, anche perché poco più di un mese fa uscì allo scoperto dicendo che il nigeriano sarebbe tornato ad Istanbul quest’estate per restarci.

Alla fine così sarà, con il Milan che potrebbe a sorpresa guadagnarci da questa situazione. In qualche modo il calciomercato in entrata del club rossonero è infatti intrecciato al futuro dell’attaccante nigeriano, che una volta sbarcato in Turchia potrebbe mettere il direttore sportivo Igli Tare nelle condizioni di regalare a Max Allegri un rinforzo di spessore in avanti in vista della prossima stagione.

Stando a quanto riportato dai colleghi di MilanNews.it, infatti, Osimhen al Galatasaray sblocca Alvaro Morata al Como, operazione che permetterebbe al Milan di incassare una cifra sì contenuta ma comunque importante per sbloccare i discorsi con quello che oramai da settimane è l’obiettivo numero uno del club rossonero in questo calciomercato.

Svolta nel mercato del Milan: tutto grazie ad Osimhen

Victor Osimhen al Galatasaray sblocca il ritorno in Italia di Alvaro Morata, che diventerà un nuovo giocatore del Como di Cesc Fabregas. Nonostante le cose si siano protratte a lungo, le parti hanno avuto la giusta pazienza di aspettare perché convinti che in qualche modo questo scenario si sarebbe alla fine realizzato.

Così è andata, per il bene di tutti, con il Milan che di conseguenza potrebbe cominciare a fare sul serio nella ricerca al suo nuovo attaccante. Nel corso di queste settimane sono stati fatti tanti nomi, da Victor Boniface a Patrick Schick, passando per Arokodare del Genk fino ad arrivare a Lorenzo Lucca, che ha firmato negli scorsi giorni con il Napoli. La realtà dei fatti è però che il preferito del Milan è sempre stato Dusan Vlahovic, e l’uscita di Alvaro Morata in direzione Como potrebbe mettere il club rossonero nella condizione di poter avviare i discorsi non solo con il serbo, ma anche e soprattutto con la Juventus. Staremo a vedere.