Osimhen promesso sposo della Juve: il Galatasaray accetta la clausola

Vannoa vanti spedite le trattative per la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray. Ecco nuovi aggiornamenti riguardo l’ultima richiesta che è stata accettata dal club turco: c’entra la Juventus, i dettagli.

I bianconeri con Giuntoli avevano mosso dei passi concreti per l’arrivo dell’attaccante.

L’addio improvviso del ds e l’arrivo di Comolli hanno cambiato le carte in tavola con il calciatore che, alla fine, ha deciso di proseguire la sua esperienza in Turchia visto che, nel frattempo, nessun club inglese si è prestato alla sua porta.

Il Galatasaray, adesso, sta portando avanti la trattativa con il Napoli per Osimhen che è valutato 75 milioni di euro. C’è stato un maxi sconto da parte degli azzurri che hanno preferito non andare allo scontro con il calciatore. Si sta trovando l’intesa sul pagamento dilazionato che dovrebbe completarsi nel 2026 ma intanto spunta una clausola riguardo la Juventus.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, anche oggi c’è stato uno scambio di mail fra Napoli e Galatasaray. Le parti sono a lavoro per raggiungere un’intesa riguardo Victor Osimhen, che è ormai destinato in Turchia. Ma c’è una novità delle ultime ore che riguarda propria la Juventus: ecco i dettagli.

Calciomercato: Juventus Osimhen, cosa sta succedendo

Continua a tenere banco, nell’ambiente di mercato, la telenovela legata al futuro di Victor Osimhen.

Oggi è stata un’altra giornata importante visto che Napoli e Galatasaray sono ritornate a discutere di questo affare.

I turchi vogliono soddisfare le richieste degli azzurri e pagare subito 40 milioni di euro. Gli altri 35 saranno dilazionati nel corso dei prossimi mesi. Inoltre, si discute anche su una percentuale sulla futura rivendita.

Ma la vera novità riguarda la Juventus e la clausola voluta da Aurelio De Laurentiis. E anche su questo il Galatasaray è pronto a dire di sì.

Osimhen Galatasaray: c’è una clausola anti Juve

Secondo le ultime notizie, De Laurentiis e il Napoli hanno preteso che nell’accordo per la cessione al Galatasaray di Osimhen venisse inserita una clausola d non poter vendere l’attaccante in Serie A nei prossimi 2 anni. Un modo, questo, per evitare di avere come avversario Osimhen che, nel campionato italiano, ha tutte le qualità per fare la differenza. Una novità, questa, che è stata accettata dai turchi che nel prossimo weekend dovranno presentare tutta la documentazione per completare l’acquisto del bomber.