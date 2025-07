La cessione sblocca l’affare con la Fiorentina: accordo per Dodo

Nonostante l’arrivo in panchina di Stefano Pioli Dodo ha comunque deciso di lasciare la Fiorentina in questo calciomercato.

Il brasiliano è alla ricerca di una nuova avventura in carriera, una di quelle che gli possa permettere non solo di compiere il definitivo salto di qualità, ma anche di conquistare la maglia della Nazionale brasiliana. Per questo motivo l’esterno Viola si starebbe guardando con attenzione in vista della prossima stagione, ma a quanto pare avrebbe già individuato in una soluzione italiana quella ideale per riuscire in tutti questi suoi obiettivi.

L’interesse è corrisposto, quindi qualcosa di concreto potrebbe già cominciare a muoversi settimana prossima.

Prende sempre più quota la candidatura di Dodo

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Dodo, destinato oramai a lasciare la Fiorentina in questo calciomercato. Nonostante Stefano Pioli stia cercando di fare il possibile per trattenerlo in Toscana, l’esterno brasiliano non avrebbe alcuna intenzione di cambiare idea, convinto che altrove possa compiere il definito salto di qualità in carriera.

La Fiorentina ovviamente non vorrebbe privarsene, ma se proprio deve preferirebbe cedere l’ex Shakhtar all’estero piuttosto che in Italia. Ed è qui che nasce lo scontro con il calciatore, visto che Dodo starebbe spingendo per firmare con una storica rivale della Viola. Il classe 1998 si sarebbe mosso d’anticipo mandando agenti ed entourage a capire la fattibilità di un’operazione tutto sommato semplice, visto che l’unico ostacolo sarebbe rappresentato dalla Fiorentina stessa.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di TMW, nelle scorse ore avrebbe cominciato a prendere sempre più quota la candidatura di Dodo per la fascia destra della Juventus. La Vecchia Signora dovrebbe infatti presto ufficializzare una cessione che difatti libererebbe il posto nella rosa di Igor Tudor al brasiliano, che non aspetta altro che una chiamata per chiudere la sua valigia e trasferirsi a Torino.

La cessione sblocca l’affare Dodo

La Juventus potrebbe presto affondare il colpo decisivo sul Dodo, anche perché la Vecchia Signora è prossima ad ufficializzare una cessione importante.

Stando ai colleghi di TMW, infatti, l’ultimo rilancio del Werder Brema per Mbangula avrebbe strappato il sì definitivo della società bianconera alla cessione dell’esterno. Il giovane si trasferirà dunque in Bundesliga per una cifra compresa tra i 12 ed i 13 milioni di euro, soldi che la Juventus potrebbe reinvestire proprio nell’affare Dodo, che nonostante l’interesse di Milan ed Inter ha sempre visto nella Vecchia Signora la destinazione perfetta per il proseguo della sua carriera.