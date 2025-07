Juventus, nuovo attaccante: scambio con Kolo Muani

La Juventus sta cercando un nuovo attaccante da affiancare a David: Kolo Muani è vicino all’addio e si chiude uno ‘scambio’.

La squadra di Igor Tudor sta iniziando la nuova stagione con ancora qualche lacuna da colmare. Non ci sonon ancora tutti i calciatori nuovi che ha chiesto il tecnico subito dopo il Mondiale per Club e c’è ancora tanto lavoro da fare per potersi permettere un rosa all’altezza delle aspettative dei tifosi.

Il futuro della Juventus passa dalle scelte che si faranno sul mercato e ora si può chiudere uno scambio tra attaccanti: c’entra Randal Kolo Muani che potrebbe non restare in bianconero.

Juventus, Randal Kolo Muani verso l’addio: nuovo colpo in attacco

La Juventus sta provando a migliorarsi in tutti i reparti, portando calciatori nuovi per ogni ruolo. Non è facile per la dirigenza trovare i nomi giusti al giusto prezzo e quindi qualche trattativa sta andando un po’ per le lunghe.

Il futuro dei bianconeri si decide nelle prossime due settimane: Tudor ha chiesto rinforzi in ogni reparto in maniera abbastanza urgente e la società ci sta lavorando tutti i giorni per arrivare al dunque.

Secondo le ultime notizie di mercato, Randal Kolo Muani va verso l’addio alla Juventus: al suo posto può arrivare una vecchia conoscenza della Serie A.

Calciomercato Juventus: Kolo Muani va in Premier League

La mezza stagione di Kolo Muani con la Juventus è stata positiva e ha convinto tutti che sia lui l’attaccante giusto per costruire il futuro del club bianconero. Lui anche è convinto che alla Juve possa tornare quello di un tempo ma ora mancano gli accordi definitivi tra i club.

La Juventus vorrebbe trattenere Kolo Muani ma le cifre che chiede il PSG sono oltre le possibilità dei bianconeri. I parigini intendono cederlo a titolo definitivo e ora cercano anche altri acquirenti.

Il PSG chiede non meno di 40 milioni per Randal Kolo Muani e il Manchester United sembra disposto ad accontentare queste cifre per acquistare un nuovo attaccante di grande qualità. Con il suo arrivo lascerebbe partire Morten Hojlund, da mesi nel mirino della Juventus.

Hojlund alla Juventus: si lavora al prestito

La Juventus ha messo Morten Hojlund nel mirinoe proverà a chiudere subito l’affare. L’obiettivo è quello di riportare l’ex Atalanta in Serie A in prestito con diritto di riscatto ma il Manchester United chiede garanzie maggiori per cedere il danese.

L’affare Hojlund si può chiudere sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni: il prestito costerebbe 10 milioni e il riscatto circa 22-25 milioni.