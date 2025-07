Accordo totale, è fatta: affare da 30MLN, in settimana le visite

Dopo settimane estenuanti di trattative e rilanci, la dirigenza è finalmente riuscita ad ottenere quello che voleva in questo calciomercato.

Il calciatore si è finalmente convinto al trasferimento, dando il via libera definitivo ad un’operazione che rischiava di andare avanti ancora per le lunghe. Alla fine le parti sono riuscite a trovare un accordo totale su cifre, formula e dettagli, e già in queste ore si starebbero cominciando a scambiare i documenti così da cercare quanto meno di velocizzare i tempi.

Alla fine il grosso del lavoro è stato fatto, con il calciatore che sbarcherà in città ad inizio settimana per sottoporsi poi al consueto iter di visite mediche prima di firmare con la sua nuova squadra.

Accordo totale: è fatta per il centrocampista

È stata una trattativa lunga, estenuante, fatta di sorpassi, contro sorpassi e continui rilanci. Alla fine ad avere la meglio è stata la società che ci ha creduto di più, sia da un punto di vista economico ma anche e soprattutto tecnico, anche perché stiamo parlando di un’operazione piuttosto onerosa, una delle più ricche di questo calciomercato.

Di solito ci andremmo cauti nel parlare di affare fatto, ma adesso la situazione è completamente l’opposto. Manca solo l’ufficialità, ma possiamo dire che il centrocampista presto cambierà maglia. Proprio in queste ore le parti hanno definito gli ultimi dettagli di un accordo che ha portato via parecchie energie, anche perché da un momento all’altro sembrava potesse collassare il tutto.

Alla fine così non è stato, con la dirigenza che è riuscita ad ottenere quello che voleva. Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Globo, nonostante la Roma ci abbia provato fino all’ultimo, Richard Rios diventerà alla fine un nuovo calciatore del Benfica. Il centrocampista colombiano saluterà oggi il Palmeiras ed i suoi tifosi, per poi sbarcare ad inizio settimana prossima a Lisbona per sostenere le visite mediche col club lusitano.

Concorrenza anticipata: i dettagli dell’operazione

Alla fine nella corsa a Richard Rios ha avuto la meglio il Benfica. Certo, c’è da dire che alla fine la Roma ha preferito puntare sull’ex Lens Neil El Aynaoui, ma spesso dagli ambienti romanisti è trapelata la narrazione secondo la quale l’uno non avrebbe escluso l’altro.

Così è stato in realtà, anche perché dopo i 25 milioni spesi per il franco-marocchino, la società capitolina non se la sentiva di investirne altrettanti anche sul colombiano. Il Benfica non ha esitato, convinto del valore di Richard Rios, motivo per il quale ha deciso di mettere sul tavolo ben 30 milioni di euro, che verranno pagati tutti in un’unica soluzione.