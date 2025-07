Sfuma Rios: i Friedkin prendono un centrocampista dalla Juve

I Friedkin scendono in campo e prendono il giocatore della Juventus: mossa a sorpresa da parte degli americani, ecco i dettagli.

Nella giornata dove è definitivamente tramontata la pista Rios per la Roma, con il colombiano che si avvicina sempre di più al Benfica, la famiglia Friedkin sta per chiudere un grande affare con la Juventus.

L’indiscrezione arriva dall’Inghilterra e trova conferma anche negli ambienti di mercato bianconeri con la dirigenza che ha aperto le porte a questa ipotesi che può fare felice il club di Elkann.

I Friedkin prendono un centrocampista dalla Juventus

La sessione di mercato estiva 2024 è stata definitivamente bocciata dalla nuova area tecnica che sta correndo ai ripari per correggere gli errori connessi.

Ci sono una serie di calciatori, pagati a peso d’oro, che non hanno reso secondo le aspettative e che adesso sono in vendita.

Da Koopmeiners fino a Nico Gonzalez passando per Douglas Luiz, che è quello più vicino all’addio.

Infatti, secondo le ultimo indiscrezioni il brasiliano si sta già muovendo per trovare una sistemazione all’estero. La dirigenza bianconera sta trovando una sistemazione al calciatore che sicuramente lascierà Torino in questa sessione di mercato.

Gli agenti del ragazzo sono in contatto con diverse società inglesi che sono pronte a riprendere Douglas Luiz e a riportarlo in Premier League.

Fra queste c’è anche la squadra della famiglia Friedkin ovvero l”Everton che è pronto a strappare il prestito di Douglas Luiz.

Everton Douglas Luiz: ultimi aggiornamenti

Dopo aver visto fallire il colpo Rios per i giallorossi, con il colombiano che è ad un passo dal Benfica, adesso i Friedkin sono a lavoro per trovare l’accordo con la Juventus per portare all”Everton Douglas Luiz.

L’affare, quindi, non riguarda i giallorossi che so stanno muovendo su altri profili per la prossima stagione, ma l’altra squadra dei Friedkin che sono a lavoro anche per rinforzare l’Everton che è pronta a tornare in alto grazie agli sforzi economici della proprietà americana che ha deciso di investire sul club di Liverpool.

E proprio grazie all’Everton che la Roma potrebbe finalizzare l’arrivo anche di Wesley del Flamengo che può essere acquistato dal club inglese e girato in prestito ai giallorossi.