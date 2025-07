Lookman manda via Pio Esposito: lo compra una big a 35MLN

Francesco Pio Esposito rischia di lasciare l’Inter con l’arrivo di Ademola Lookman: si chiudono tutti gli spazi, pronto l’addio.

I nerazzurri sono alla ricerca di grandi miglioramenti per inziare la stagione nel migliore dei modi e far sì che la squadra a disposizione di Cristian Chivu sia ben formata e capace di competere al meglio in tutte le competizioni che si giocheranno da agosto in avanti.

Il futuro di Francesco Pio Esposito sembrava ben saldo all’Inter ma ora, con la trattativa aperta e lanciatissima per Ademola Lookman, la situazione potrebbe velocemente cambiare e il giovane attaccante italiano può tornare a essere oggetto di mercato.

Calciomercato Inter, Pio Esposito ora può lasciare i nerazzurri

L’Inter sta valutando nuovi innesti in ogni reparto e sta avendo contatti e colloqui con molti calciatori e club per arrivare a chiudere gli accordi nel minor tempo possibile. Da settimane si parla del futuro di Francesco Pio Esposito e della sua importanza per i nerazzurri ma ora la situazione può cambiare.

Il futuro del club nerazzurro dipende solo ed eslcusivamente dalle mosse che Ausilio riuscirà a portare a termine da qui alla fine del mercato, sia in entrata che in uscita.

Secondo le ultime notizie di mercato, Francesco Pio Esposito è uno dei nomi che può lasciare l’Inter ad agosto: c’entra l’acquisto di Lookman.

Lookman all’Inter? Pio Esposito non ha spazio e va via

L’Inter ha deciso di puntare forte su Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano è uno dei più forti della Serie A ed è un nome chiesto espressamente da Chivu per poter migliorare ancora di più il reparto offensivo e proporre un tipo di gioco diverso e più efficace.

Con l’eventuale arrivo di Lookman, però, per Francesco Pio Esposito non ci sarebbe più troppo spazio e il giovanissimo attaccante italiano potrebbe salutare i nerazzurri con effetto immediato e forse anche a titolo definitivo.

Con Bonny e Lookman a dar manforte a Thuram e Lautaro Martinez, diventerebbe difficilissimo per il classe 2005 riuscire a ritagliarsi lo spazio necessario per continuare il suo percorso di crescita. Per questo motivo il Napoli è forte sulle sue tracce e potrebbe tornare alla carica con un’offerta da 28-30 milioni di euro più bonus.

Lookman-Inter: a che punto è la trattativa

La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman va avanti ma non è ancora chiusa e non sarà facile trovare tutti gli accordi. L’Inter offre 40 milioni di euro per il nigeriano e ha tutti gli accordi con il calciatore ma la Dea chiede di più.

L’affare Lookman-Inter non è chiuso ma nella prossima settimana sono previsti nuovi contatti tra i club per provare a convincere l’Inter ad andare oltre i 40 e l’Atalanta di scendere sotto ai 50 milioni.