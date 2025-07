Inter, bomba Ausilio: annuncio in diretta, c’entrano Thuram e Frattesi

Piero Ausilio esce allo scoperto e parla a tutto tondo del calciomercato dell’Inter. Ecco le ultimissime novità relative all’arrivo di Lookman e Leoni e alle possibili partenza.

Arriva l’annuncio in diretta anche riguardo il futuro di Thuram e Frattesi, due calciatori che negli ultimi giorni sono stati dati per partenti insieme a Calhanoglu.

Calciomercato Inter: cosa ha detto Ausilio.

A margine di un evento benefico è intervenuto anche il ds dell’Inter Ausilio che prima della manifestazione ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti.

Ecco le sue parole riguardo il mercato dell’Inter e le ambizioni della squadra in vista della prossima stagione.

“Vogliamo dare continuità al nostro percorso e raggiungere altri traguardi attraverso prestazioni e risultati. L’Inter deve sempre competere ai massimi livelli e fare meglio in tutte le competizioni in cui partecipa. Anche questa stagionem anche se è mancata la ciliegina finale, abbiamo dimostrato di potercela giocare dappertutto “

“Ci siamo mossi in anticipo con 3 giocatori presi oltre al riscatto di Zalewski. Poi c’è anche Pio Esposito che è un ragazzo giovane che, sono sicuro, farà anche bene. Non vedo una squadra indebolita anche perché tutti sono rimasti. Sappiamo come muoversi, abbiamo concordato le mosse con la proprietà, il presidente e il nostro allenatore. Gli obiettivi restano gli stessi, mai un passo indietro rispetto agli anni scorsi.

“Lookman? Lo vogliamo, con l’Atalanta abbiamo un ottimo rapporto. Abbiamo comunicato le nostre intenzioni al club. Il ragazzo ci interessa e vogliamo portarlo all’Inter. Adesso bisogna trovare un accordo con la Dea. Conta ciò che vogliono far loro, vediamo se c’è la possibilità di trovare un’intesa insieme. Alternative? Lookman resta la nostra prima scelta, mi limito a dire solo questo. E’ normale, però, che non si può lavorare soltanto in una direzione”.

Ausilio sul futuro di Thuram e Frattesi

“Leoni? A chi non piace! E’ un giocatore di prospettiva, ha talento e qualità. Su di lui non ci siamo solo noi. Poi c’è il Parma che ha intenzone di continuare con lui. Noi per il momento pensiamo a migliorare altri reparti, abbiamo 7 giocatori in difesa.

“Calhanoglu? Non è mai arrivata nessuna proposta. Non c’è mai stato nulla e non ha chiesto di andar via. Noi non abbiamo intenzione di cedere un giocatore come lui”.

“Frattesi e Thuram sono incedibili. Asllani, dopo 3 anni, è giusto che possa andare a giocare di più”.