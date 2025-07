Comprano il “nuovo Cannavaro”: affare da 10MLN

Alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato, la società ha deciso di puntare su uno dei prospetti più interessanti in circolazione.

Stando alle ultime notizie, infatti, la storica società italiana ha deciso di anticipare la concorrenza all’ultima curva presentando un’offerta più che convincente per il giovane difensore. Non è ancora il momento di parlare di fumata bianca, anche perché ci sarebbero da sistemare prima una serie di dettagli, ma la sensazione è che il tutto si possa risolvere per il meglio a inizio settimana prossima.

Rinforzo in difesa: arriva il “nuovo Cannavaro”

Appena arrivato l’allenatore ha chiesto alla sua dirigenza un rinforzo di prospettiva e qualità per la sua difesa, anche perché si sa che le squadre vincenti si costruiscono a partire dalle fondamenta. A fronte di questo nel corso delle ultime settimane sono stati accostati tanti nomi alla formazione in questione, ma alla fine la società ha deciso di puntare su uno dei prospetti più interessanti in circolazione.

La convinzione era talmente tanta che addirittura è stata sorpassata in una curva sola la forte concorrenza di un’altra grande realtà europea, che da settimane stava lavorando a fari spenti per riuscire a portare in Spagna il calciatore. Alla fine il richiamo della Serie A è stato più forte, anche perché è desiderio e ambizione del calciatore riuscire ad imporsi e fare la differenza nel suo campionato. E così sarà.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, nelle scorse ore la Roma si sarebbe avvicinata con grande convinzione a Daniele Ghilardi, difensore classe 2003 del Verona che nel corso di queste settimane è stato cercato con una certa insistenza dal Real Betis, che a dirla tutta aveva la convinzione (e presunzione) di avere in pugno il calciatore.

Affare fatto: operazione da 10MLN

Convinta del valore del ragazzo, la Roma ha deciso di mettere il bastone fra le ruote al Real Betis nell’affare Daniele Ghilardi. Gian Piero Gasperini ha individuato nel classe 2003 del Verona il profilo ideale da affacciare ai vari Mancini e Ndicka, così da ritrovarsi in futuro un centrale di difesa di tutto rispetto.

L’investimento della Roma, comunque, non è assolutamente a perdere, anche perché stiamo parlando di un’operazione piuttosto onerosa per un classe 2003. Stando ai colleghi di Sky Sport, infatti, per strappare il calciatore alla concorrenza la società giallorossa è arrivata ad offrire circa 10 milioni di euro per il cartellino Ghilardi, cifra più che convincente per un Verona che adesso ha lasciato spazio e scelta al ragazzo.