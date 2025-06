Calciomercato, nuovo difensore dalla Premier: 60 milioni

Novità importanti per il futuro del nuovo difensore inglese. La mossa a sorpresa dalla Premier League: la sua valutazione si aggira intorno ai 60 milioni di euro

Un nuovo intreccio decisivo dalla Premier League per incrementare il tasso tecnico delle big italiane. Pochi minuti fa è arrivata la svolta per il possibile affare in Serie A: ecco l’occasione giusta per ambire a grandi palcoscenici. Conosciamo subito la prossima destinazione in vista della prossima stagione per guidare la difesa in Serie A.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare al colpo in difesa. Spunta la nuova mossa a sorpresa in vista della prossima stagione: il difensore inglese ha voglia di cambiare aria. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio sul possibile trasferimento in Serie A: ecco la mossa vincente per continuare a sognare in grande. Saranno ore decisive per conoscere così la sua prossima squadra: la nuova destinazione in vista della prossima stagione.

Calciomercato, sprint dalla Premier: arriva il difensore inglese

Saranno ore decisive per ambire a grandi palcoscenici in ottica futura: scopriamo la nuova mossa strategica per ingaggiare subito uno dei migliori difensori della Premier League.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, le big italiane sono al lavoro per ingaggiare il centrale del Crystal Palace Marc Guehi. Il top club inglese lo valuta intorno ai 60 milioni di euro: nuovo intreccio decisivo, ma occhio sempre alle big della Premier League come Liverpool ed Arsenal. Classe 2000, è reduce da un’ottima stagione con il Crystal Palace ed è pronto per compiere il salto di qualità a titolo definitivo.

Guehi ha intenzione di essere protagonista anche in Champions League: un nuovo capitolo della sua carriera è pronto ad aprirsi in ottica futura. Inter e Milan sono alla ricerca di validi difensori per ringiovanire le rispettive difese: una nuova soluzione immediata dalla Premier League, ma il costo del suo cartellino è davvero eccessivo.

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare così aggiornamenti interessanti sul futuro di Marc Guehi. Saranno ore decisive per arrivare subito alla fumata bianca in ottica futura: un profilo di spessore internazionale che ha attirato numerosi club europei. Una voglia immensa per ambire a grandi palcoscenici in vista della prossima stagione: il club inglese dovrà pensare così alla miglior decisione possibile. Una voglia immensa per iniziare a scrivere anche la storia a livello internazionale.