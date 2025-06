Calciomercato, torna l’ex Inter: la freccia in Serie A

Una nuova destinazione in Serie A per l’ex terzino dell’Inter. Ora è pronto a tornare ad essere protagonista: ecco dove giocherà nella prossima stagione

Calciomercato, l’intreccio per la fascia: colpo dalla Svizzera

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Bologna vorrebbe chiudere per il colpo di Zanotti per le corsie esterne. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha trovato maggiore spazio in Svizzera al Lugano: ora si sta mettendo in luce con la Nazionale Under 21 agli Europei di categoria. Classe 2003, il terzino bresciano non vede l’ora di tornare a giocare da protagonista in Serie A dopo il debutto in maglia nerazzurra.

Zanotti continua a lottare su ogni pallone in Nazionale Under 21, ma il suo obiettivo è quello di trionfare in maglia azzurra per poi pensare al suo futuro. Il club emiliano potrebbe così accelerare per chiudere subito l’operazione dalla Svizzera: prima al San Gallo, poi al Lugano per brillare di luce propria.

