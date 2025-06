Farioli sbarca in Serie A: nuova panchina e colpo di scena

Dopo aver detto addio all’Ajax, a sorpresa Francesco Farioli può sbarcare in Serie A ed emerge una nuova potenziale pista nel suo futuro. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista dal momento che sono significative.

Si tratta di un allenatore nei confronti del quale le aspettative sono da sempre di altissimo profilo. Quello che ha dimostrato in Turchia prima, al Fatih Karagumruk ed all’Alanyaspor, per poi passare al Nizza, in Ligue 1, ed infine all’Ajax, in Eredivisie. Il finale di stagione in Olanda, però, è stato a dir poco doloroso per lui, con i Lancieri di Amsterdam che sembravano lanciatissimi verso la conquista del titolo e che sono crollati nel finale, permettendo il sorpasso al PSV quasi al fotofinish. Troppa l’amarezza per lui, che ha deciso di dire addio.

E’ stata forse la pagina più brutta della sua ottima carriera fino a questo momento. D’altronde è ancora molto giovane ed ha degli enormi margini di crescita da questo punto di vista, forte dei suoi 36 anni che lo rendono uno degli allenatori più giovani in senso assoluto. In tal senso, arriva adesso per Francesco Farioli un importante colpo di scena. A quanto pare, infatti, un club di Serie A è pronto a puntare con decisione su di lui ed a renderlo il nuovo allenatore. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Farioli sbarca in Serie A: le ultime notizie sul talentuoso tecnico

Ha una proposta di gioco estremamente propositiva ed offensiva e questo lo rende sicuramente affascinante ed interessante. Non a caso si è parlato di lui nel mirino di tanti club italiani. Da questo punto di vista, però, arriva una svolta significativa. Stando a quanto raccontato da CalcioCremonese, infatti, la Cremonese, ancora alla ricerca di un erede di Giovanni Stroppa, starebbe pensando proprio di affidare questo incarico a Francesco Farioli, e la notizia arriva come un autentico fulmine a ciel sereno.

Si tratta di una pista suggestiva e, come si legge, la strada non è assolutamente in discesa. Anzi. Non sarà facile, infatti, convincerlo ad accettare la destinazione della Cremonese, ma a quanto pare la pista in questione resta aperta. In tal senso, però, non mancano le alternative a Francesco Farioli, a partire da Daniele De Rossi fino ad arrivare a Marco Giampaolo, senza dimenticare ovviamente anche il profilo di Paolo Vanoli dopo la parentesi al Torino. Insomma, sono tanti i nomi, ma attenzione alla pista che porta all’ex Ajax che è probabilmente la più suggestiva.