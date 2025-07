Dusan Vlahovic e la Juventus hanno iniziato una totale guerra fredda: ora il serbo ha un altro accordo per firmare a costo zero.

I bianconeri intendono di cambiare tante cose in vista della prossima stagione. Finito il Mondiale per Club si proverà a fare il meglio possibile da qui in avanti sia per prendersi la scena a livello europeo ma anche per fare in modo che la situazione possa diventare più serena possibile anche per la squadra e per lo spogliatoio.

Ci sono molte situazioni da risolvere velocemente per far sì che Tudor possa essere felice della squadra a disposizione e possa gestire al meglio le competizioni in cui saranno impegnati i bianconeri.

Calciomercato Juventus: Vlahovic via subito ma c’è un altro piano

La Juventus vuole cedere subito Dusan Vlahovic. Non rientra nei piani di Igor Tudor e non rientra più in quelli economici della società perché ha un contratto da 12 milioni di euro a stagione fino al 2026 e quindi costa tantissimo alle casse del club.

Al momento trovare una soluzione per il futuro di Vlahovic sta diventando molto complicato visto che non ci sono offerte congrue alle richieste della Juventus e che il calciatore ha idee economiche ben precise che le altre big non possono accontentare facilmente.

Ora è spuntato un retroscena che rischia di essere decisivo per il futuro: Vlahovic ha intenzione di lasciare la Juventus a parametro zero.

Il piano di Vlahovic: c’entra anche l’Inter

Dusan Vlahovic vuole lasciare la Juventus alle sue condizioni e la Juventus, dall’altra parte, intende non smuoversi dalle sue idee di cederlo a cifre giuste per poter rientrare nei costi di bilancio.

Secondo quanto riferisce La Stampa, infatti, l’Inter starebbe provando a soffiare a costo zero Dusan Vlahovic alla Juventus. Tra le due parti non scorre più buon sangue, è ben noto, e il serbo ha intenzioni molto precise: lasciare a zero per accordarsi quanto prima e nel miglior modo possibile con altri club.

L’agente di Vlahovic, Darko Ristic, ha trascorso diverso tempo con la dirigenza dell’Inter, ribadendone la volontà d’ingaggio qualora lasciasse a parametro zero o se partisse Marcus Thuram.

Vlavovic all’Inter: le utime sul futuro

Vlahovic ha dato il suo gradimento all’Inter, ovviamente, e non si farebbe alcun problema a passare dai bianconeri ai nerazzurri, riaccendendo una rivalità incredibile che potrebbe portargli anche l’etichetta di “traditore” da parte dei tifosi della Juve.

Il futuro di Vlahovic è incerto, può cambiare da un momento all’altro e possono arrivare situazioni molto complicate da gestire sia per lui che per la Juventus.