Calciomercato Juve: Vlahovic ha fatto una richiesta, stanno chiudendo

Tema caldo in casa Juve la situazione legata al futuro di Dusan Vlahovic. Il contratto in scadenza a giugno 2026 pesa come un macigno sulla società che sta lavorando per trovare un accordo riguardo il rinnovo. Ecco la richiesta fatta dall’attaccante serbo.

Arrivano nuovi indizi di mercato sul futuro di Dusan Vlahovic. A fare il punto della situazione è la redazione di Sky Sport che ha chiarito ogni aspetto riguardo l’incertezza del giocatore di firmare un nuovo contratto.

Nonostante gli interessi ricevuti da parte dei club turchi, per il momento Vlahovic ha preferito mettere da parte ogni proposta. Infatti, ha manifestato alla Juventus la sua volontà.

Si complica sempre di più la trattativa per il rinnovo di Vlahovic con la Juventus. Giorno dopo giorno aumenta il rischio di perderlo a zero per i bianconeri che nulla possono davanti alla volontà del ragazzo, che ha già rifiutato 2 proposte importanti dalla Turchia.

Calciomercato: la decisione di Vlahovic riguardo il suo futuro alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’attaccante ha messo da parte le offerte provenienti da Istanbul con Galatasaray e Fenerbahce pronte a fare follie per prenderlo.

Alla fine non s’è chiusa nessuna delle due operazioni perché Vlahovic ha deciso di rifutarle. Il suo obiettivo è restare in Europa ma giocare per altre società. Per il momento, infatti, non vede il suo futuro in Turchia.

Ecco perché ha deciso di mettere da parte anche alcune richieste arrivate dall’Arabia Saudita. Mira a giocare in un top club europeo, che possa garantirgli anche la possibilità di giocare in Champions League.

La Juve, per il momento, sta valutando il da farsi anche perché c’è la volontà di non perderlo a parametro zero la prossima stagione. Ecco quale soluzione sta studiando Comolli per tenere Dusan Vlahovic.

Vlahovic Juventus: ultimissime sul rinnovo

C’è una seconda soluzione per la Juve che valuta la possibilità di rinnovare il contratto di Vlahovic ancora per un’altra stagione ovvero fino al 2027 con l’inserimento di una clausola che può favorire il suo addio fra un anno.

In questo modo il club si garantirebbe la possibilità di non perderlo a zero la prossima estate. Le parti sono a lavoro per trovare un accordo con l’agente del giocatore anche se al momento la trattativa è alto mare.

Servirà, quindi, ancora tempo per definire il tutto con il club che proverà a chiudere la cessione del serbo già in questa finestra di mercato anche se le richieste dell’ex Fiorentina sono davvero alte.