Sta lasciando la Juve, firma in Premier: il sostituto è brasiliano

Uno dei pilastri della Juventus del presente ma soprattutto del futuro ha deciso di intraprendere una nuova esperienza lontano da Torino.

Come un fulmine a ciel sereno Igor Tudor potrebbe dunque ritrovarsi senza un titolare, attratto fortemente dal richiamo della Premier League. Le parti starebbero lavorando dal pomeriggio a questa soluzione, con il ragazzo che entusiasta avrebbe già dato massima disponibilità a questo trasferimento, nonostante realizzarlo significherebbe lasciare il club di tutta una vita.

I giocatori vanno, è la maglia che resta, con la Juventus che avrebbe anche già individuato nell’esterno brasiliano il profilo ideale sul quale andare a puntare per fare fronte a questa perdita.

Lascia a sorpresa la Juventus: firma in Premier League

La Juventus di Igor Tudor potrebbe perdere uno dei suoi pilastri in questo calciomercato. Il giocatore sarebbe infatti finito nel mirino di una grande di Premier League, che nel pomeriggio avrebbe anche già cominciato a contattare le parti in causa per cercare di capire la fattibilità un’operazione tutt’altro che in programma.

La posizione della Juventus in merito è chiara: dirigenza ed area tecnica non vorrebbero privarsi del calciatore, ma la sensazione è che la strada intrapresa porti proprio a questo, anche perché il ragazzo sarebbe rimasto particolarmente lusingato da un interesse del genere. Nelle prossime ore si capirà sicuramente di più in merito, anche perché l’obiettivo del club inglese è quello di non portare per le lunghe questa trattativa.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport UK, il Newcastle avrebbe messo nel mirino Nicolò Savona, che potrebbe dunque lasciare non solo la Juventus, ma anche la Serie A nel corso di questo calciomercato. Nelle scorse settimane il nome del classe 2003 è stato accostato anche al Manchester City, ma l’interesse dei Citizens non si è per il momento mai concretizzato a differenza di quello dei Magpies, pronti a presentare alla Vecchia Signora anche una prima offerta ufficiale.

Il sostituto è brasiliano

L’eventuale uscita di Nicolò Savona costringerebbe la Juventus ad andare alla ricerca di un rinforzo per la fascia destra in questo calciomercato. La priorità adesso è quella di capire effettivamente se il classe 2003 andrà o meno via, ma la sensazione è che difronte ad un’offerta convincente la Vecchia Signora non si lascerà pregare, anche perché l’alternativa è pronta ad essere accesa.

Stando alle ultime notizie, infatti, con la cessione di Savona la Juventus avrebbe di conseguenza via libera per Dodo, in rottura totale con la Fiorentina nonostante l’arrivo in panchina di Stefano Pioli. Il brasiliano vuole il salto di qualità in carriera, e il club bianconero potrebbe garantirglielo, ma il tutto dipenderà dal futuro del giovane classe 2003. Staremo a vedere.