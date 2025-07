Juventus, cessione a sorpresa: già bloccato il sostituto

Da titolare inamovibile al Mondiale per Club a prima cessione pesante di quest’estate di calciomercato della Juventus.

È tutto successo nell’arco di qualche settimana, ma sia il calciatore che la Vecchia Signora si sono resi conto che un’opportunità del genere non potevano lasciarsela scappare. A fronte di questo le parti starebbero sistemando gli ultimi dettagli dell’accordo prima di cominciare a scambiarsi i documenti per arrivare poi alle firme.

Nel frattempo, per evitare di farsi trovare impreparata, la Juventus avrebbe già individuato in Serie A il profilo con il quale andare a sostituire quello che si pensava potesse essere uno dei pilastri della formazione di Igor Tudor.

Cessione a sorpresa della Juventus: i dettagli

Con questa cessione potrebbe finalmente sbloccarsi il calciomercato della Juventus. Nessuno avrebbe mai neanche lontanamente immaginato uno scenario del genere, anche perché il calciatore sembrava potesse essere un fedelissimo di Igor Tudor, ma alla Vecchia Signora è stata recapitata un’offerta alla quale dire no era veramente complicato.

Fatte le dovute valutazioni, il club bianconero ha alla fine deciso di accettarla e lasciare partire il ragazzo, che dal canto suo non ha fatto assolutamente resistenza ad una soluzione del genere, anche perché quello che lo aspetta non è di certo un downgrade rispetto alla Juventus. Le parti in queste ore sarebbero in contatto per definire gli ultimi dettagli di un’operazione che oramai potremmo definire già conclusa.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Matteo Moretto sui propri profili social, è molto vicino l’addio alla Juventus di Alberto Costa, che va verso il ritorno in Portogallo a pochi mesi dal suo arrivo in Italia. Ad aspettarlo ci sarebbe lo Sporting Lisbona, che nelle ultime ore si sarebbe fatto nuovamente avanti per il classe 2003 mettendo sul tavolo della Vecchia Signora un’offerta tra i 15 ed i 18 milioni di euro, sufficiente e necessaria per convincere i bianconeri a lasciar partire il portoghese.

Juventus: il sostituto arriva dalla Serie A

Alberto Costa si appresta a diventare un nuovo calciatore dello Sporting Lisbona. Dopo appena sei mesi il portoghese lascerà dunque la Juventus, permettendo al club bianconero di registrare un’importante plusvalenza a bilancio, necessaria e fondamentale per andare a chiudere altre operazioni, come ad esempio quella per il sostituto.

L’addio di Alberto Costa spianerebbe la strada di conseguenza a Dodo, obiettivo numero uno da oramai settimane della Juventus per la fascia destra. Il discorso però è sempre quello: trattare con la Fiorentina non sarà semplice, ma la volontà del brasiliano di cambiare aria potrebbe giocare un ruolo fondamentale nelle trattativa, con la Vecchia Signora pronta a reinvestire su Dodo esattamente quanto incasserà da Alberto Costa, se non addirittura qualcosina in più. Staremo a vedere.