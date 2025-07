Milan, via anche Pulisic: strappo alla Juve per l’erede a 20MLN

Christian Pulisic rischia di essere il sacrificato di turno per il Milan nel mercato estivo: l’americano può lasciare subito i rossoneri.

La società ha ambizioni serie e vuole fare in modo che Massimiliano Allegri possa riportare la squadra in alto il più velocemente possibile. La situazione relativa al mercato, però, non è semplice da gestire perché senza coppe europee alcuni calciatori verranno tentati dalle altre grandi squadre in giro per il mondo e potrebbero cedere di fronte a offerte molto allettanti dal punto di vista sportivo ed economico.

Dopo l’addio di Tijjani Reijnders e Theo Hernandez, il Milan può salutare anche Christian Pulisic: l’americano è uno dei top player e tra quelli che piacciono di più alle big.

Calciomercato Milan: anche Pulisic verso l’addio?

Il futuro del Milan passa dalle mosse di calciomercato che si riusciranno a portare avanti in questa sessione di mercato. Allegri ha accettato alcune cessioni importanti, per necessità di cassa ma gli è stata promessa comunque una rosa altamente competitiva, quindi ora si aspetta innesti di alto livello.

Christian Pulisic rischia di essere il prossimo calciatore a dover lasciare il Milan: l’americano è nel mirino di altre squadre e ora può davvero essere il prossimo sacrificato.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Al Nassr sta facendo sul serio e sta iniziando a tentare Christian Pulisic con un’offerta molto importante: ora rischia l’addio.

Pulisic all’Al Nassr: servono 60 milioni

Il Milan ha ricevuto i primi interessamenti reali dell’Al Nassr per Christian Pulisic. I rossoneri non intendono cedere anche il secondo miglior giocatore della passata stagione insieme a Reijnders e quindi proveranno ad alzare un muro invalicabile. Ma la situazione è da tenere sotto controllo perché potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Secondo Il Corrire dello Sport, infatit, Pulisic all’Al Nassr potrebbe diventare realtà se gli arabi mettessero sul tavolo un’offerta da 60 milioni di euro e una da 15 milioni a stagione al calciatore americano.

A quel punto il Milan dovrebbe trovare un sostituto all’altezza e al momento il nome nuovo che è spuntato è quello di Jadon Sancho, già nel mirino della Juventus e aperto a un’esperienza in Serie A.

Sancho al Milan? Le cifre dell’operazione

Jadon Sancho al Milan potrebbe essere un’operazione da chiudere nel giro di qualche settimana. I rossoneri potrebbero convincerlo anche senza coppe europee ma con la titolarità indiscussa nel ruolo di esterno offensivo.

Il Manchester United chiede 20 milioni per cedere Sancho e il Milan è pronto a questa cifra, se dovesse cedere Pulisic. Con il calciatore si ragionerebbe su un quinquennale da 4,5 milioni a stagione più bonus.