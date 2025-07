Il Milan ha scelto il nuovo numero 9: arriva dal Belgio per 18MLN

Il terzo rinforzo del Milan di quest’estate di calciomercato potrebbe arrivare dal Belgio, e no, non si tratta di Ardon Jashari.

Stando alle ultime notizie, infatti, abbandonata (anche se non del tutto) la pista che portava al centrocampista del Club Bruges, la dirigenza rossonero avrebbe messo gli occhi su uno degli attaccanti più prolifici della scorsa Jupiler League, profilo che per caratteristiche fisiche e tecniche potrebbe fare al caso di Massimiliano Allegri, anche più dello stesso Santiago Gimenez, non l’attaccante allegriano per eccellenza.

Il Milan ha scelto il suo nuovo numero 9

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che dopo Samuele Ricci e Luka Modric è pronto a regalare a Massimiliano Allegri il terzo rinforzo di quest’estate. Fino a qualche ora fa si pensava che questo potesse essere Ardon Jashari, ma la rottura quasi totale con il Club Bruges lascia intendere che questa pista possa raffreddarsi una volta e per tutte.

Eppure il terzo acquisto del Milan in questo calciomercato potrebbe comunque arrivare dal Belgio, visto che la dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino uno degli attaccanti più prolifici della scorsa Jupiler League. Tra i tanti profili valutati per l’attacco nelle ultime settimane questo è quello che alla fine sembrerebbe abbia convinto Igli Tare e Massimiliano Allegri, più dello stesso Dusan Vlahovic, soprattutto a livello di qualità prezzo.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di HNL, per il ruolo di numero 9 il Milan starebbe monitorando Tolu Arokodare, attaccante classe 2000 del Genk che nella passata stagione ha totalizzato 21 gol in 40 presenze con la maglia della storica società belga.

L’attaccante sbarca in rossonero per 18MLN

Il nome nuovo per l’attacco del Milan è quello di Tolu Arokodare, attaccante nigeriano del Genk di cui tanto parlano bene, soprattuto in Belgio. In 108 presenze con la maglia del club belga il classe 2000 ha segnato 40 reti, 23 della quali solo nella passata stagione, che gli ha consentito di finire nel mirino di un top club europeo come quello rossonero.

Stando ai colleghi di HNL, Igli Tare avrebbe subito allacciato i contatti con Tolu Arokodare, che avrebbe già dato massima disponibilità al trasferimento in Serie A. Convincere il Genk non sarà assolutamente semplice, anche perché stiamo parlando di uno dei titolari inamovibili della formazione di Thorsten Fink, ma stando a dati Transfermarkt con un’offerta da 18 milioni di euro le parti si potrebbero anche stringere la mano, anche se la sensazione è che il club belga possa spingersi anche oltre i 20 milioni di euro per Arokodare.