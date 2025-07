Show con la Germania U21, lo compra il Milan a 25MLN

Il Milan sta seguendo diversi giovani che possono diventare il futuro del club: ora gli occhi sono puntati su un talento tedesco emergente.

Massimiliano Allegri vuole una rosa pronta sin da subito per fare grandi cose ma anche costruita bene per il futuro e per questo ha chiesto a Igli Tare di puntare molto sui giovani e sui nomi emergenti del calcio europeo e internazionale. La situazione del Milan va tenuta sotto controllo perché potrebbero esserci delle importanti sorprese da un momento all’altro.

Ci sono molti nomi sui taccuini di Igli Tare, alcuni dei quali consigliati da Massimiliano Allegri e altri frutto del suo lavoro di scouting: ora si può chiudere per un nome importante.

Calciomercato Milan: colpo dalla Germania Under 21

Il Milan ha nei suoi piani una vera e propria rivoluzione da avviare subito e da portare avanti nell’arco di tutto il calciomercato estivo. C’è già stata qualche cessione di lusso e altre potrebbero essercene nel giro di qualche settimana, anche in base al lavoro che vedrà sul campo Allegri.

A prescindere dalle uscite, poi, ci saranno anche dei colpi in entrata necessari per migliorare la rosa di base e poi per fare in modo che si possa creare anche concorrenza tra i titolari.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan ha messo gli occhi su un tanto della Germania Under 21 che ha fatto benissimo anche in Bundesliga nell’ultima stagione.

Milan su Nathaniel Brown: è stato tra i migliori all’Europeo U21

Il futuro del Milan dipenderà dalle scelte di calciomercato che faranno Allegri e Tare nelle prossime settimane. L’obiettivo è quello di migliorare e ringiovanire la rosa, nell’età ma anche nella fame di crescita e vittoria che deve distinguere sempre il mondo Milan.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il Milan è sulle tracce di Nathaniel Brown dell’Eintracht Francoforte. Il terzino sinistro classe 2003 è stato uno dei migliori della Germania Under 21 all’Europeo che si è disputato qualche settimana fa, anche nella partita contro l’Italia vinta dai tedeschi ai supplementari.

Giovanissimo ma già con grande esperienza e leadership, è un terzino di grande spinta ma bravo anche in fase difensiva e per questo sarebbe l’erede perfetto di Theo Hernandez che al momento è uno di quelli sul piede di partenza per vivere una nuova esperienza.

Trattativa per Brown: l’Eintracht chiede 25 milioni

Brown al Milan sarebbe un colpo perfetto per la fascia rossonera. Con lui ci si assicurerebbe il futuro e si potrebbero fare grandi cose nel breve tempo, visto che è stato il titolare dell’Eintracht Francoforte per l’intera stagione.

Il club tedesco chiede 25 milioni di euro per Brown, cifra congrua al suo valore e che il Milan può sborsare vendendo Theo Hernandez il prima possibile.