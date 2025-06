L’ex Milan torna in Serie A: sarà titolare in Champions League

La nuova stagione da parte di un club, che ha da rinforzare la rosa in vista della Champions League da giocare, porta l’ex Milan di nuovo in Serie A.

Un rinforzo che arriverà con obiettivi di calciomercato ben mirati, specie per la difesa, in un reparto da migliorare secondo quel che raccontano dal portale di TMW, in merito alla possibile operazione in arrivo dall’Anderlecht.

L’ex difensore del Milan, classe 2005, sarebbe di fatto un obiettivo per andare a sistemare quella che è la situazione in difesa per uno dei top club d’Italia.

Calciomercato, l’ex Milan di nuovo in Serie A: la destinazione

Il nuovo corso difensivo, in un assetto tattico che non verrà comunque stravolto considerando le idee di gioco del nuovo allenatore, molto simili a quelle del suo predecessore, porterà al gran colpo di calciomercato in difesa.

Si tratta di uno dei giovani al Milan tra quelli che sono stati lasciati andare sotto la vecchia gestione, con arrivo in Belgio all’Anderlecht, ma con un accordo ben preciso: il 20% della futura rivendita. Una rivendita che, dal Belgio alla Serie A, vedrebbe dunque il ritorno e ad alti livelli per l’ex centrale rossonero.

Con l’inizio della nuova era targata Ivan Juric, l’Atalanta sta infatti pensando di riportare in Italia Jan-Carlo Simic. Il giovane difensore centrale classe 2005 è attualmente in forza all’Anderlecht, ma potrebbe presto arrivare all’Atalanta dove per lui si aprirebbe una chance da titolare anche per la Champions League.

Le cifre del ritorno in Serie A per l’ex Milan

Jan-Carlo Simic può essere considerato ormai ex promessa del settore giovanile del Milan, tenendo in conto che si è messo in mostra nella Pro League in Belgio con una crescita importante, tanto da essere preso in considerazione dai top club in Europa che stanno pensando al colpo portandosi a casa il suo cartellino. Tra questi, proprio la nuova Atalanta di Ivan Juric che avrebbe individuato nel suo profilo, il difensore giusto per il reparto arretrato. Un’operazione che, stando alle indiscrezioni, si aggirerebbe attorno ai 15 milioni di euro.

Anche il Milan, dovesse arrivare di nuovo in Serie A, ne guadagnerebbe. Si tratta di una piccola cifra rispetto ai 15 milioni di euro, considerando che si parla del 20% e non di più sull’incasso che avrebbero i rossoneri su tale operazione. Così come nella gestione Gasperini, anche con Juric le cose non cambiano in ogni caso. Puntare forte sui giovani che possano, in poco tempo, vedere schizzato il proprio valore di mercato permettendo plusvalenze di un certo livello alla società bergamasca in ottica futura.