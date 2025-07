Hjulmand torna in Serie A: accordo con una big a 42MLN

Morten Hjulmand è tornato a essere un nome centrale nelle idee di mercato delle big di Serie A: pronto l’accordo per il ritorno.

Il centrocampista danese ha fatto passi da gigante dopo l’addio al Lecce ed è diventato uno dei profili più importanti dello Sporting Lisbona, con cui ha fatto uno step qualitativo davvero importante e ora il suo ritorno in Serie A è davvero possibile e sempre più vicino.

Il ritorno di Hjulmand in Italia è anche una prerogativa dello stesso calciatore che ha deciso di accettare la proposta di una delle big del nostro campionato.

Calciomercato, Hjulmand di nuovo in Serie A: le ultime

Il calciomercato delle grandi del nostro campionato sta andando avanti spedito con l’obiettivo di migliorare le rose in pochissimo tempo così da arrivare pronti e preparati all’inizio della nuova stagione che si prospetta estremamente difficile e ricca di impegni per tutte le squadre impegnate anche in Europa.

Tra i nomi più chiacchierati c’è quello dell’ex Lecce Morten Hjulmand, oggi uno dei pilastri dello Sporting Lisbona che può tornare in Italia firmando subito con una big dopo un’esperienza formativa ai massimi livelli.

Secondo le ultime notizie di mercato, il ritorno in Serie A di Morten Hjulman può essere solo questione di giorni: ha l’accordo con una big.

Juventus su Hjulmand: lui ha già dato l’ok

Il nome di Hjulmand è da tempo nelle idee di Igor Tudor per il centrocampo della Juventus. Sta cercando un centrocampista di grande qualità e con grandi doti tecniche e dopo aver sondato il terreno per Tonali e per Xhaka, ora l’attenzione è tutta per il danese classe ’99.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, Morten Hjulmand ha già dato il suo sì alla Juventus e vuole chiudere l’affare il prima possibile. Ovviamente dovrà attendere l’accordo tra i club che non sarà assolutamente semplice e bisognerà trovare il modo di trovare gli incastri perfetti per arrivare a soddisfare tutti.

Hjulmand alla Juventus sarebbe un colpo eccezionale per i bianconeri che si assicurerebbero un centrocampista completo che porterebbe anche grande leadership ed esperienza.

Hjulmand-Juventus: le cifre dell’operazione

Il colpo Hjulmand per la Juventus sarebbe importantissimo ma anche molto dispendioso. L’accordo con lo Sporting Lisbona non è facile perché il club lusitano non intende vendere e nel contratto del danese c’è una clausola da 80 milioni di euro.

La Juventus potrà arrivare a una cifra vicina ai 50 milioni di euro offrendo 40-42 milioni cash e ricchi bonus raggiungibili in maniera non troppo complicata: le parti sono al lavoro e si tratta.