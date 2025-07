Ha rifiutato l’Arabia, firma con l’Inter: affare da 25MLN

Il calciatore sembrava destinato a trasferirsi in Arabia Saudita in questo calciomercato, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, il ragazzo avrebbe rifiutato la ricca proposta che gli sarebbe arrivata dalla Saudi Pro League perché affascinato dalla possibilità di giocare per l’Inter. La società nerazzurra starebbe infatti spingendo per strapparlo alla concorrenza, convinto che un rinforzo del genere possa fare seriamente la differenza nello scacchiere di Christian Chivu.

Ovviamente è ancora prematuro parlare di affare fatto, anche perché l’offerta dell’Arabia Saudita resta lì sul tavolo, ma la sensazione è che la strada intrapresa abbia come meta finale proprio la Milano nerazzurra.

Ha rifiutato l’ultima offerta dall’Arabia Saudita

Nel corso di queste ultime settimane di calciomercato il nome del giocatore è stato accostato con insistenza all’Arabia Saudita. Dopo l’importante offerta del club arabo si pensava seriamente che potesse salutare la Serie A per trasferirsi in Saudi Pro League, ma i piani del ragazzo sembrerebbero altri.

Stando alle ultime notizie, infatti, il difensore avrebbe rifiutato questa soluzione convinto di poter fare ancora la differenza in Italia. Non solo, dietro questo “no” ci sarebbe anche l’interesse dell’Inter, che dopo averlo già cercato a gennaio starebbe seriamente prendendo in considerazione la possibilità di portarlo a Milano per rinforzare la retroguardia di Christian Chivu in vista della prossima stagione.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Sacha Tavolieri sui propri profili social, Koni de Winter ha rifiutato un’importante offerta che gli sarebbe arrivata dall’Arabia Saudita, in quanto starebbe spingendo in prima persona per riuscire a realizzare il sogno di trasferirsi all’Inter, scenario, opportunità che potrebbe permettergli di compiere un importante salto di qualità in carriera.

Firma con l’Inter: cifre e dettagli dell’affare

Niente Arabia Saudita per Koni De Winter, che vede nel trasferimento all’Inter un’opportunità da non lasciarsi scappare. Per questo motivo il difensore belga avrebbe cominciato a spingere in prima persona per vestire nerazzurro, ma le parti sarebbero ancora lontane dal trovare un accordo.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Genoa valuta il cartellino di de Winter tra i 30 ed i 40 milioni di euro, richiesta che in viale Liberazione non hanno alcuna intenzione di accontentare. Per questo motivo le trattative potrebbero andare avanti ad oltranza, con l’Inter che starebbe anche seriamente prendendo in considerazione la possibilità di inserire Sebastiano Esposito come contropartita tecnica nell’affare de Winter, così da riuscire ad abbassare le pretese economiche del Grifone. Staremo a vedere.