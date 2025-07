Inter, si chiude un altro acquisto: operazione da 85 milioni

Possibile colpo di scena in casa Inter con il club nerazzurro pronto a chiudere una doppia operazione davvero importante su più fronti, in arrivo anche un nuovo acquisto.

Ci sono degli aggiornamenti che arrivano e riguardano quello che può essere il futuro dell’Inter con delle nuove mosse di mercato perché ci sono conferme molto importanti riguardo quello che può accadere da un momento all’altro con nuove partenze e innesti. Proprio nelle prossime ore si può sbloccare più di una situazione in casa Inter con la società che è pronta a valutare delle nuove mosse.

Ci sono degli aggiornamenti che arrivano e che riguardano proprio il trasferimento che punta a chiudere l’Inter con nuove operazioni in entrata e in uscita. Ci saranno importanti nuovi acquisti e anche delle cessioni inevitabilmente.

E’ un momento davvero decisivo questo per l’Inter che è pronta a cambiare ancora volto e sono state fatte delle prime promesse al nuovo allenatore Chivu che ha già accolto dei nuovi arrivi e altri nuovi acquisti possono essere conclusi in vista delle prossime settimane. Ci sono conferme che arrivano ora riguardo un altro giocatore che sembra sempre più vicino a vestire la maglia dei nerazzurri.

Calciomercato Inter: nuovo acquisto in arrivo per Chivu

Arriva la conferma riguardo quella che è la strategia dell’Inter che vuole fare cassa per un nuovo acquisto di grande qualità e prospettiva che Chivu conosce già molto bene.

Asse caldo quello tra Inter e Parma perché dopo Chivu e Bonny si può chiudere una nuova operazione da un momento all’altro. Secondo le ultime notizie che arrivano dal Corriere dello Sport ora l’Inter vuole acquistare Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 che presto farà 19 anni e si è già messo in mostra nell’ultima stagione di Serie A.

Prima però bisognerà completare delle operazioni in uscita e per questo l’Inter può fare cassa con le cessioni di Asllani, Sebastiano Esposito, Buchanan, Taremi, Palacios e Stankovic Jr. Queste uscite porterebbe un tesoretto da 50 milioni di euro. Successivamente si può far partire l’assalto a Leoni che il Parma valuta sui 35 milioni di euro.

Un’operazione complessiva tra uscite ed entrate da 85 milioni di euro, con l’Inter che vuole comprare anche Giovanni Leoni e con il suo arrivo può anche essere tagliato fuori dal progetto Acerbi.