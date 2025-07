Lookman resta in Serie A, operazione da 50MLN: Juve beffata

Considerata l’insistenza la Juventus davvero credeva di formare il duo David-Lookman nella prossima stagione, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, un’altra grande di Serie A si sarebbe inserita nelle trattativa con l’Atalanta superando difatti all’ultima curva la Vecchia Signora. Non si può ancora parlare di affare fatto, anche perché le parti starebbero lavorando soprattutto sui costi di quest’operazione, ma la sensazione è che oramai la strada intrapresa non abbia come meta finale la Torino bianconera.

E pensare che non stiamo neanche parlando del Napoli, altra grande pretendente di Ademola Lookman, ma bensì di una terza squadra.

Lookman resta in Serie A: raggiunto un accordo a sorpresa

L’Atalanta farà di tutto per trattenerlo almeno almeno un’altra stagione, ma le strade di Lookman e della Dea sono destinate a separarsi una volta e per tutte quest’estate. Il nigeriano ritiene concluso il suo ciclo in nerazzurro, motivo per il quale sarebbe alla ricerca di una nuova e stimolante opportunità che possa permettergli di compiere il definitivo salto di qualità in carriera.

Nel corso di queste settimane per Lookman si è parlato tanto della soluzione estera, con Atletico Madrid prima e Barcellona poi che sembrava potessero essere le principali pretendenti all’attaccante anglo-americano, ma alla fine l’attaccante dell’Atalanta potrebbe continuare a giocare in Serie A. Il tutto perché una grande del campionato italiano avrebbe compiuto dei passi concerti verso di lui, entrando in contatto non solo con gli agenti del ragazzo ma anche con la famiglia Percassi, avviando una vera e propria trattativa.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina in prima pagina dai colleghi del Corriere dello Sport, nonostante il pressing forsennato di Juventus e Napoli in questi mesi, Ademola Lookman potrebbe alla fine firmare per l’Inter in questo calciomercato. Le parti potrebbero aggiornarsi nel corso della settimana, con la società nerazzurra pronta a compiere un importante sforzo economico per l’anglo-nigeriano.

50MLN per Lookman: c’è l’accordo con la Dea

Come si usa dire in questi casi? Tra i due litiganti il terzo gode. Napoli e Juventus pensavano di avere in pugno Ademola Lookman, ma così non è mai stato, anche perché l’attaccante dell’Atalanta è oggi più vicino all’Inter di quanto si pensi. Ovviamente è ancora presto per parlare di affare fatto, anche perché la trattativa si pronostica essere lunga e complicata, ma l’anglo-nigeriano sarebbe diventato addirittura una priorità per Oaktree.

Presto la proprietà nerazzurra entrerà in contatto con quella dell’Atalanta, che per Lookman non scende dalla richiesta di 50 milioni di euro. Obiettivo sarà prima lavorare sulla volontà del ragazzo e poi sul prezzo con la Dea, anche perché l’Inter avrebbe intenzione di risparmiare qualcosina sul cartellino. Staremo a vedere, ma questa pista è più viva che mai.