Incontro Juventus-Atalanta: altro che Lookman, chiudono un altro colpo

La Juventus sta iniziando a studiare per il futuro e su come migliorare la rosa a disposizione di Thiago Motta: incontro con l’Atalanta.

Nel corso delle ultime settimane si è parlato spesso di trattative di mercato che possono aprirsi ancora una volta tra Juventus e Atalanta che la scorsa estate sono state grandi protagoniste con l’affare Koopmeiners che si è sbloccato solo negli ultimi giorni di agosto dopo un’estate intera di tira e molla.

Dopo la partita c’è stato un incontro importantissimo per parlare di mercato e di futuro e per iniziare a gettare le basi per costruire un’altra trattativa molto importante in vista dell’estate.

Calciomercato: incontro Juventus-Atalanta dopo la partita

La Juventus ha bisogno di diversi calciatori nuovi che possono fare la differenza ad alti livelli in vista delle prossime stagioni. Quest’anno ci sono state defezioni in ogni reparto che per l’anno prossimo vanno completamente eliminate.

Giuntoli e Thiago Motta si dicono in sintonia totale e lo sono evidentemente anche per quel che riguarda il futuro e le mosse di calciomercato su cui operare per la prossima stagione.

Secondo le ultime notizie di mercato, dopo Juventus-Atalanta c’è stato un incontro importante tra le dirigenze per parlare di un super affare che si potrà definire alla fine della stagione.

Juventus, niente Lookman: la vera richiesta all’Atalanta

La Juventus sta studiando per il futuro e ci sono molti nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli che possono essere molto utili alla rosa della prossima stagione. Ci sono diversi nomi che arrivano anche dall’Atalanta – Lookman in particolare – con cui ci sono già stati i primi colloqui.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Juventus e Atalanta hanno chiacchierato circa il futuro di Isak Hien. Il difensore svedese si sta dimostrando uno dei centrali più affidabili della Serie A e fa gola al club bianconero che proprio in difesa dovrà operare maggiormente per evitare le disavventure che hanno pesantemente scombussolato questa annata.

Hien alla Juventus è una volontà di Cristiano Giuntoli e avallata anche da Thiago Motta, nonostante i dubbi sul suo futuro. Ma il dt lo aveva studiato anche ai tempi di Napoli e ora vorrebbe portarlo in bianconero.

Hien alla Juve: le cifre del possibile affare

La Juventus ha messo Isak Hien nel mirino e vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo dall’Atalanta. La Dea è restìa a questo tipo di operazione ma con il cambio allenatore è possibile anche una mini rivoluzione della rosa, per costruire da capo con determinati punti fermi.

Hien costa 30 milioni, questa è stata la risposta dell’Atalanta alla Juventus che, dal suo canto, non vorrebbe spingersi oltre i 20 milioni e potrebbe pensare di inserire ricchi bonus o almeno una contropartita tecnica per accontentare gli orobici.