Accordo raggiunto con Frattesi, firma subito: i dettagli

Continuano ad intercorrersi incessanti le voci inerenti al futuro di Davide Frattesi nella prossima stagione.

In vista dei prossimi Mondiali il centrocampista italiano ha intenzione di essere protagonista, anche perché vorrà rientrare nella lista dei convocati del CT Gattuso, sempre che l’Italia si qualifichi. Per questo motivo pretende continuità, motivo per il quale non avrebbe del tutto escluso la possibilità di lasciare l’Inter in questo calciomercato.

Nulla è stato ancora deciso, o almeno questo è quello che si pensava, visto che lavorando a fari spenti la dirigenza è riuscita a strappare il sì definitivo di Davide Frattesi, atteso in sede per la firma subito dopo le dimissioni dall’ospedale.

Accordo raggiunto con Frattesi: svelato dove giocherà

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Davide Frattesi, finito al centro di alcune voci di mercato dopo la sua scontentezza per l’impiego nella passata stagione. Simone Inzaghi non l’ha gestito al meglio, bisogna ammetterlo, anche se l’ex Sassuolo si è sempre fatto trovare pronto al momento giusto, come confermano i gol contro il Bayern Monaco ed il Barcellona in Champions League.

In silenzio, e con dedizione, Frattesi ha cercato invano di ritagliarsi un posto nell’Inter, situazione che ad un anno dal Mondiale non gli va più bene. Il centrocampista italiano vuole essere protagonista, anche perché c’è da conquistare e confermare la maglia della Nazionale in vista della prossima Coppa del Mondo. Per farlo avrebbe anche preso in considerazione la possibilità di lasciare Milano, ma Christian Chivu gli avrebbe dato delle garanzie che hanno cambiato una volta e per tutte il finale di questa storia.

Stando ai colleghi della Gazzetta dello Sport, infatti, da possibile partente Davide Frattesi è oggi considerato dal tecnico nerazzurro uno dei pilastri del nuovo corso dell’Inter, al punto che la società nerazzurra sarebbe pronta ad offrirgli un rinnovo di contratto all’inizio della prossima stagione.

Frattesi ha detto sì, firma a breve: i dettagli

Contro ogni pronostico il futuro di Davide Frattesi sarà ancora all’Inter. Nonostante tutte le incertezze del caso, il centrocampista azzurro è stato convinto da Christian Chivu, che gli ha promesso più centralità all’interno del progetto tecnico nerazzurro rispetto a quella che gli aveva concesso Simone Inzaghi.

Alla fine sono bastate due parole per convincere Davide Frattesi, che adesso non vede l’ora di cominciare la stagione e di sedersi al tavolo delle trattative con la dirigenza per parlare del suo rinnovo. Certo, non c’è fretta, anche perché il suo contratto scade nel giugno 2028, ma la Gazzetta ha parlato di un aumento fino ai 3,8 milioni di euro a stagione, cifra importante che spronerebbe ancora di più l’italiano a restare in nerazzurro. Staremo a vedere.