Milan, l’erede di Theo arriva dalla Premier: United beffato

Il calciatore sembrava destinato a vestire la maglia del Manchester United nella prossima stagione, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Milan si sarebbe inserito con prepotenza nella corsa al terzino, che dopo un primo momento di tentennamento ha alla fine deciso di accettare la destinazione italiana. È comunque ancora presto per parlare di affare fatto, anche perché ci sarebbero da sistemare prima una serie di dettagli importanti, ma la sensazione è che la strada intrapresa abbia come meta finale la Milano rossonera, e non la Manchester sponda Old Trafford.

L’erede di Theo Hernandez arriva dalla Premier

Spiazzato dal no di Archie Brown, arrivato addirittura a preferire il Fenerbahce, il Milan ha deciso di andarci giù pesante per quanto riguarda la questione terzino sinistro, anche perché al 15 di luglio Max Allegri ha a disposizione solo il giovane Davide Bartesaghi, non ancora pronto per essere titolare in Serie A.

Non c’è altro tempo da perdere, ed è forse anche per questo che la dirigenza rossonera avrebbe deciso di valutare profili esperti e pronti per fare subito la differenza. Le soluzioni Bard e Fran Garcia sono state dunque scartate a priori, con il Milan che potrebbe aver trovato in Premier League l’erede designato di Theo Hernandez.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di TalkSPORT, per la fascia di sinistra il club rossonero starebbe seriamente prendendo in considerazione la candidatura di Pervis Estupinan, classe 1997 del Brighton che nella passata stagione ha collezionato 36 presenze, un gol ed un assist in tutte le competizioni. Non stiamo ovviamente parlando di Theo Hernandez, quindi terzino che ti garantisce un tot di bonus a stagione, ma fra tutti quelli valutati l’ecuadoriano è quello che si avvicina di più per fisicità e caratteristiche al francese, motivo per il quale oggi è il favorito per sostituirlo.

Il Milan beffa lo United: affare da 30MLN

Pervis Estupinan potrebbe essere l’erede di Theo Hernandez al Milan. La candidatura dell’ecuadoriano starebbe prendendo sempre più quota in queste ore dalle parti di via Aldo Rossi, anche se sulle tracce dell’esterno del Brighton ci sarebbe anche un colosso del calcio inglese come il Manchester United.

Nonostante questo, comunque, il Milan sembrerebbe la squadra in vantaggio nella corsa al classe 1997, complice anche la necessità di stringere i tempi e fare quest’operazione per evitare che Allegri cominci la stagione senza un vero titolare in quel ruolo. Per strappare Estupinan a Brighton e concorrenza ci vorrà però un importante sforzo economico, anche perché il suo cartellino dovrebbe valere all’incirca 30 milioni di euro stando a dati Transfermarkt. Staremo a vedere.