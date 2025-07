Un altro grande ritorno in Serie A: prendono Schick

Quello della Serie A è il mercato dei grandi ritorni. Dzeko, Immobile, Bernardeschi e forse Insigne. Ma le sorprese non finiscono qui. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, la società è pronta a chiudere anche per Patrik Schick.

Il centravanti della Repubblica Ceca, che in passato ha fatto sognare i tifosi della Sampdoria, sta valutando la possibilità di lasciare la Germania per l’Italia. Ecco nuovi aggiornamenti riguardo questa trattativa, che può svilupparsi già nelle prossime settimane.

Sono due, infatti, i club interessati al calciatore che è pronto a chiudere definitivamente la sua esperienza a Leverkusen.

A 29 anni, con il contratto in scadenza a giugno 2027, Patrik Schick sta riflettendo riguardo il suo futuro in Germania. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, non è più sicuro della sua permanenza in Bundesliga.

I suoi agenti sono a lavoro per trovare una nuova sistemazione all’attaccante ceco, che ha un passato in Serie A con le maglie di Sampdoria e Roma. Quella blucerchiata è l’esperienza che gli ha dato più soddisfazioni rispetto a quella giallorossa

Poi il passaggio in Germania, prima al Lipsia e poi al Leverkusen dove ha vinto una Bundesliga ed una Coppa di Germania.

Schick in Serie A, dove può andare

Sono diverse società alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione.

Varie ipotesi per Patrik Schick che può essere un elemento utile soprattutto per l’Atalanta, alla ricerca di un bomber di scorta dopo l’addio di Mateo Retegui. Il profilo internazionale del calciatore ceco può essere ideale per il gioco di Juric.

Vale lo stesso anche per la Fiorentina, che può completare il tandem d’attacco insieme a Kean proprio con il centravanti ceco.

Tutte ipotesi, al momento, che trovano conferme in Germania. Perché, secondo quanto riportato da Sky Sport De, ci sono delle riflessioni in corso da parte di Schick che può lasciare Leverkusen subito.

Schick via dal Leverkusen, ecco le ultime

Patrik Schick può tornare in Serie A. L’ex Roma ha diverse offerte anche dall’Inghilterra. Erik Ten Hag, neo tecnico del Leverkusen, non vorrebbe privarsi del calciatore che nell’ultima stagione ha messo a segno 27 gol.

Numeri importanti per il calciatore ceco che sta riflettendo sulla possibiltià di chiudere l’esperienza in Germania. Ci sono diverse opportunità per lui tra cui anche quella del ritorno in Serie A.

I nomi dei club interessati non sono stati svelati dalla televisione tedesca ma è facile immaginare che tra le società ci possa essere l’Atalanta, che è alla ricerca di un sostituto di Retegui per la prossima stagione.