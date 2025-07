Cristiano Ronaldo torna in Serie A: l’ha convinto il presidente

Nonostante abbia rinnovato con l’Al Nassr poco più di un mese fa, Cristiano Ronaldo sarebbe propenso a lasciare l’Arabia Saudita.

Stando alle ultime notizie, infatti, il fenomeno di Madeira sarebbe entrato in contatto con il presidente di un’interessante ed ambiziosa realtà di Serie A, decisa a riportarlo in Italia per sognare in grande nella prossima stagione. Nulla ancora di confermato, anche perché non si tratta assolutamente di un’operazione semplice, ma la sensazione è che questa possa essere una soluzione che attirerebbe e non poco CR7, soprattutto in vista dei prossimi Mondiali, competizione alla quale ha intenzione di arrivare nella miglior condizione fisica possibile.

È tutto vero: Cristiano Ronaldo torna in Serie A

Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione Jorge Jesus, neo allenatore dell’Al-Nassr, ha promesso che farà il possibile per aiutare Cristiano Ronaldo a vincere anche con i sauditi, unico club con il quale non è riuscito neanche a sollevare un trofeo. Stando alle ultime notizie, però, la situazione potrebbe restare immutata, nel senso che l’Al-Nassr entrerà nella storia per essere l’unica squadra con la quale Ronaldo non è mai riuscito a vincere un trofeo.

Il tutto perché CR7 starebbe seriamente prendendo in considerazione la possibilità di tornare in Serie A dopo l’interesse mostrato da una delle realtà più interessanti ed ambiziose del nostro calcio. Ovviamente i discorsi andranno approfonditi nel corso di questo calciomercato, ma la sensazione è che la forza economica di cui dispone questa società potrebbe rendere possibile l’impossibile.

Stando ai colleghi di calciomercato, infatti, il Como starebbe studiando la strategia più adatta per convincere Cristiano Ronaldo a tornare in Italia. La sensazione è che non ci vorrà tanto, anche perché basta mettere il portoghese nelle condizioni di poter arrivare nel migliore dei modi ai prossimi Mondiali per ottenere il suo sì.

Decisiva la mossa del presidente: ha convinto Ronaldo

Secondo calciomercato e i cookie Cristiano Ronaldo al Como è possibile. Certo, i 200 milioni di euro netti a stagione rappresentato essere più di un semplice problema per le casse, seppur ricche, del presidente Suwarso, ma a quanto pare il numero uno dei Lariani avrebbe studiato la mossa giusta per riportare in Italia il fenomeno di Madeira.

Innanzitutto bisognerà convincere il calciatore, che con le giuste garanzie potrebbe anche tornare in Italia. A quel punto la volontà del portoghese potrebbe giocare un ruolo fondamentale nelle trattative, con il presidente Suwarso che farà molto leva su Cristiano Ronaldo anche per cercare di trovare un accordo con l’Al-Nassr in termini contrattuali, anche perché quei 200 milioni di euro a stagione sono un club come quello saudita è in grado di sostenerlo. Staremo a vedere, ma nel frattempo Fabregas, insieme a tutti i suoi tifosi, sogna in grande.