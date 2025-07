La Juventus sta valutando nomi nuovi da inserire nella rosa di Igor Tudor per migliorare la squadra sin da subito: ora pesca l’asso dall’Atalanta.

I bianconeri sono in procinto di cambiare totalmente modalità di approccio alla prossima stagione, con l’allenatore croato che non intende più ripetere e dover risolvere tutte le difficoltà della passata stagione e quindi ha chiesto alla dirigenza di muovere passi importanti per costruire la rosa giusta per tornare a vincere in Italia e competere alla grande anche per l’Europa.

La situazione legata al futuro della Juventus è da monitorare da qui in avanti perché potrebbero esserci delle sorprese inaspettate, anche con colpi dalla Serie A.

Calciomercato Juventus: arriva un nuovo esterno

La Juventus vuole tornare subito grande e in cima alla Serie A, o almeno provare a lottare per vincere lo Scudetto. Non sarà semplice ma la direzione che sta dando Igor Tudor in vista della prossima annata sembra quella giusta.

Servono nomi importani e volti nuovi alla Juve per tornare a far bene e l’obiettivo è anche quello di ringiovanire la rosa nei ruoli in cui sarà possibile affidarsi a calciatori non ancora espertissimi ma che possono crescere in futuro.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus sta cercando un nuovo esterno da aggiungere al gruppo di Igor Tudor nelle prossime settimane: e ora spunta un colpo dall’Atalanta.

Juventus, affare con l’Atalanta: contatti per l’esterno

La Juventus sta cercando nuovi calciatori in tutti i ruoli e ora si sta focalizzando soprattutto sugli esterni. Tudor vuole calciatori di grande gamba e anche molto duttili, che sappiano giocare su entrambe le fasce.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juventus ha messo nel mirino Marco Palestra dell’Atalanta. L’estero italiano è uno dei nomi più interessanti della Dea e pian piano sta iniziando a muovere i primi passi anche tra i grandi.

Marco Palestra, esterno destro classe 2005, può essere il nuovo colpo della Juventus per la prossima stagione: può arrivare sostituendo Alberto Costa, sempre più vicino al ritorno in Portogallo, con lo Sporting Lisbona pronto a sborsare 20 milioni per strapparlo ai bianconeri.

Palestra alla Juventus: le cifre dell’affare

La Juventus è sulle tracce di Marco Palestra ma può affondare il colpo solo quando e se cederà Alberto Costa allo Sporting Lisbona. L’Atalanta non vuole cedere facilmente il suo talentino che è anche nel giro delle giovanili della nazionale italiana.

Il club orobico chiede non meno di 15 milioni di euro per cedere Palestra alla Juventus: i bianconeri valutano le cifre e possono accettare queste condizioni per arrivare a uno dei migliori talenti italiani.