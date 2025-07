Rottura totale con il Milan: Allegri lo spedisce in Serie D

Il rapporto mai sbocciato con Massimiliano Allegri potrebbe segnare una volta e per tutte la sua esperienza al Milan.

Stando alle ultime notizie, infatti, senza troppi fronzoli l’allenatore rossonero ha deciso di spedirlo in Serie D con il Milan Futuro, a conferma del fatto che qualcosa non tra le parti oramai si è rotto. A partire da domani, dunque, il calciatore si allenerà con l’U23 di Massimo Oddo, in attesa di una chiamata da parte di qualche squadra interessata che possa permettergli di continuare a giocare fra i professionisti.

È fuori dal progetto Milan: è stato spedito in Serie D

Le cose dalle parti di Milanello sono decisamente cambiate rispetto alla passata stagione, anche perché è uno come Max Allegri non lascia nulla al caso. Il tecnico toscano vuole al suo servizio giocatori che credano al progetto ma che soprattutto siano pronti a buttarsi tra le fiamme per il Milan, motivo per il quale non ha esitato neanche un secondo ad escludere da questo nuovo corso chi non era sicuro di questo.

Essendo poi un allenatore con una certa esperienza alle spalle, Allegri ha avuto anche il coraggio di lasciare fuori chi in passato ha scritto la storia del club rossonero, come ad esempio Ismael Bennacer, che comunque non è l’unico a non rientrare più nei piani del Diavolo. Oltre al centrocampista algerino, l’allenatore del Milan ha deciso di non convocare con la prima squadra un altro ex pupillo del pubblico, avendo anche il sangue freddo di retrocederlo addirittura in Serie D.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di calciomercato, a partire da domani Yacine Adli si potrà allenare insieme al Milan Futuro di Massimo Oddo, squadra alla quale è stato aggregato perché oramai esubero dichiarato di un Milan che non sembra intenzionato a puntare più su di lui.

Futuro in Serie D? Le ultime

Il futuro di Yacine Adli nella prossima stagione potrebbe incredibilmente essere in Serie D. Ovviamente questo scenario si realizzerà solo nel momento in cui il centrocampista franco-algerino non dovesse trovare pretendenti in questo calciomercato, ma la sensazione è che comunque una soluzione si troverà.

Stando alle ultime notizie, infatti, il nome del centrocampista del Milan sarebbe finito nel mirino di alcune squadre saudite e qatariote, che nei prossimi giorni potranno cominciare a muovere dei primi passi concreti verso il calciatore così da liberarlo da questa possibile, ed incredibile, agonia. Staremo a vedere.