Giura amore al Napoli: rifiutate tutte le offerte

Il Napoli è in fase di costruzione per la prossima stagione ma Antonio Conte ripartirà da grandi certezze: c’è l’annuncio del top player.

Il futuro del club azzurro si sta definendo in queste intense settimane di luglio, con Conte che vorrebbe una rosa completa il prima possibile così da poter lavorare al meglio in vista dei ritiri estivi e quindi per la prossima stagione che si preannuncia molto difficile e di grande intensità.

Il Napoli vuole ripartire dalla rosa che ha completato la scorsa stagione e migliorarla, poi, con colpi di primo livello, come già fatto con l’acquisto di Kevin De Bruyne.

Napoli, Conte trattiene i big: le ultime

L’addio di Khvicha Kvaratskhelia non è mai stato digerito totalmente da Antonio Conte che lo scorso anno si è visto sottrarre uno dei pezzi pregiati della sua rosa senza mai ricevere in cambio un vero sostituto dal mercato. Poi lo Scudetto e le promesse di De Laurentiis hanno smussato le incomprensioni e le infelicità e ora si è pronti a ripartire.

Antonio Conte non vuole più ammettere questo tipo di cessioni di alto livello e ha chiesto al Napoli di trattenere tutti i big, a prescindere dalle offerte che possono arrivare da ogni angolo del mondo.

Il futuro dei top player del Napoli è ben deciso e Conte ha convinto tutti a restare, per provare a vincere ancora insieme.

Napoli, McTominay giura amore eterno: le parole

“È uno stile di vita completamente diverso a quello a cui ero abituato“, ha detto Scott McTominay al podcast 5livesport, “il modo in cui mangi, il modo in cui vivi e cose del genere e sono stato fortunato ad avere uno dei miei buoni amici lì, Billy Gilmour, che è stato molto bravo, ci siamo entrambi aiutati a vicenda lungo il percorso con ciò di cui avevamo bisogno“.

Scott McTominay ha giurato amore al Napoli, vuole restare in azzurro e scrivere altre pagine importanti di storia con il club partenopeo.

“Ho sempre vissuto molto vicino a mia madre, a un’ora di distanza, così potevo andare a trovarla quando volevo, mentre ora è tutto diverso“, ha ammesso McTominay, che però è felice del suo tempo al Napoli. “Nella vita a volte devi uscire dalla tua zona di comfort e se posso andare via da qualche parte e stabilirmi davvero e avere successo, allora perché no?“.

McTominay: no all’Arabia Saudita

Scott McTominay è stato il miglior calciatore della Serie A della passata stagione. Il centrocampista scozzese ha collezionato grandi numeri e ha fatto grandi cose e alla fine dell’annata è stato contattato dai club dell’Arabia Saudita.

Sono arrivate offerte molto importanti per McTominay che, però, ha deciso immediatamente di rifiutare ogni proposta e ogni chiamata: il suo desiderio è restare al Napoli.