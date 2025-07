Sorpresa Napoli, il nuovo bomber arriva dal Portogallo

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo attaccante e per il ruolo di punta centrale sono diversi gli obiettivi che il club azzurro Campione d’Italia ha messo nel mirino.

Ci sono ora delle conferme molto importanti che arrivano e che riguardano le prossime mosse del Napoli che ha già chiuso colpi importanti e si prepara a piazzare altri nuovi acquisti. Perché in questo momento la società azzurra ha intenzione di andare a migliorare la rosa da consegnare a Conte per potersi confermare ad alti livelli in vista della prossima stagione.

Ora c’è la volontà di andare a prendere un nuovo attaccante che possa arrivare per alternarsi con Lukaku e rendere il reparto offensivo di grande qualità. Attenzione quindi a quello che può accadere considerando che c’è la volontà da parte del Napoli di comprare un nuovo bomber.

In queste settimane si è parlato tanto di un possibile accordo con Lorenzo Lucca dell’Udinese o Darwin Nunez del Liverpool, adesso però a sorpresa il Napoli potrebbe andare a chiudere un altro tipo di acquisto in attacco, si tratta di un altro giovane attaccante che si è messo in mostra in Europa in questi anni e che piace da diversi anni al club azzurro.

Calciomercato Napoli: sorpresa per l’acquisto in attacco

A sorpresa ci sono degli aggiornamenti che arrivano riguardo la scelta che può ora pensare di fare il Napoli che avrebbe fatto una richiesta per un altro attaccante per tutelarsi in vista della prossima stagione.

Ci sono conferme che arrivano proprio in merito alla decisione da parte del Napoli di acquistare un nuovo attaccante e nel mirino ora finisce proprio Samu Omorodion del Porto. Il giovane bomber spagnolo di origini nigeriane è passato dall’Atletico Madrid al Porto nel 2024 per 20 milioni di euro e ora vale circa il doppio.

A lanciare la notizia è stato il giornalista Enzo Bucchioni a Sportitalia, dove ha spiegato che fonti attendibili gli avrebbero confermato il forte interesse del Napoli di provare ad acquistare Omorodion dal Porto.

Samu Omorodion nell’ultima stagione ha messo a segno 27 gol con la maglia del Porto e nel Mondiale per Club giocato ha segnato 2 gol in 3 partite. Stiamo parlando di un giocatore classe 2004 di soli 21 anni e già affermato in Europa, forte fisicamente e dotato di grande velocità.