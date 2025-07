Scambio con Dovbyk, annuncio di Gimenez: “Questa è l’idea…”

Dal ritiro del Messico, a poche ore dalla finale di Gold Cup contro gli States, Santiago Gimenez ha fatto chiarezza sul suo futuro.

L’attaccante messicano ha infatti svelato di aver parlato con la dirigenza del Milan e Massimiliano Allegri alla vigilia dell’inizio del raduno del club rossonero, che continua nella ricerca di un nuovo numero 9 in questo calciomercato. Ovviamente notizie del genere non fanno altro che destabilizzare ulteriormente il morale del Bebote, finito al centro di una serie di voci che lo vedrebbero vicino all’approdo alla Roma in un incredibile scambio con il collega ucraino Artem Dovbyk.

Scambio Milan-Roma: annuncio di Gimenez

L’asse Milan-Roma potrebbe infuocarsi anche in questo calciomercato. Dopo lo scambio Abraham-Saelemaekers, le due società starebbero valutando la possibilità di scambiarsi i numeri 9, o meglio, il 7 e l’11. Stando alle ultime notizie, infatti, Santiago Gimenez e Artem Dovbyk potrebbero invertirsi le casacche, anche se questo scenario non sarebbe stato ancora confermato da nessuna delle parti in causa.

Anzi, ne corso della conferenza stampa di presentazione della finale di Gold Cup contro gli States, il Bebote ha ben deciso di fare chiarezza sul suo futuro mettendo a tacere tutte quelle voci che l’hanno visto protagonista in questi ultimi, intensi, giorni di calciomercato.

Dal ritiro del Messico Gimenez ci ha infatti tenuto a precisare che la sua idea è quella di restare al Milan, anche perché in una recente chiacchierata con Igli Tare e Massimiliano Allegri ha ribadito la voglia di giocarsi le sue chances per non sprecare un’opportunità che si è costruito con tanta dedizione sacrificio. A riportare le parole del bomber messicano i colleghi di MilanNews.it.

Futuro Gimenez: il Milan ha deciso

Il colloquio tra Santiago Gimenez e la dirigenza del Milan ha avuto esito positivo, anche perché sia Igli Tare che Massimiliano Allegri si sono convinti delle qualità dell’attaccante messicano, che a differenza della passata stagione avrà modo e tempo per lavorare sin dall’inizio.

Una differenza niente male, che permetterà al classe 2001 di mettersi nelle condizioni, soprattutto fisiche, di poter incidere come faceva al Feyenoord. Nonostante questo, comunque, il Milan farà comunque un attaccante in questo calciomercato, anche perché ad oggi Santiago Gimenez è l’unico che Allegri ha a disposizione per questo ruolo. La differenza sta però tutta nel fatto che adesso il Diavolo potrebbe andare alla ricerca di un profilo complementare al messicano, un’alternativa valida con il quale poterlo sostituire al momento del bisogno, e non un altro titolare con il quale rischiare di bruciare il Bebote. Staremo a vedere.