Intreccio con la Juventus per il “nuovo Raul” del Real Madrid

Il calciomercato della Juventus è intrecciato con quello del Real Madrid: c’è il nuovo talento spagnolo sul tavolo delle trattative.

Il Real Madrid al Mondiale per Club ha messo in mostra uno dei migliori talenti dei suoi giovani e ora sta valutando novità importanti in vista della prossima stagione. Xabi Alonso ha in mente un piano per rinnovare totalmente il mondo dei Blancos e vuole puntare anche sui giovani per fare in modo che il futuro del club madrileno sia ricco di talenti che possano cambiare totalmente il calcio spagnolo e non solo.

Ci sono molti talenti che possono fare la differenza a Madrid e già al Mondiale per Club sono cambiati alcuni parametri di gestione del gruppo: ora si parla solo del “nuovo Raul”.

Calciomercato, intreccio con il Real Madrid: c’entra anche la Juventus

Al Mondiale per Club il Real Madrid ha messo in mostra il talento di Gonzalo Garcia. L’attaccante spagnolo classe 2004 ha dimostrato di poter essere all’altezza di grandi palcoscenici e ora vuole mettersi in proprio. Complice l’assenza forzata di Kylian Mbappé, il giovane attaccante ha segnato 3 gol fondamentali per i Blancos per andare avanti nella competizione internazionale.

Ora non si fa che parlare di lui, anche perché somiglia molto a Raul Gonzalez Blanco, ex stella del Real Madrid che ancora oggi fa parte della storia del club madrileno, dopo aver allenato anche nelle giovanili.

Secondo le ultime notizie di mercato, per Gonzalo Garcia c’è un intreccio europeo che coinvolge anche la Juventus.

Futuro Gonzalo Garcia: si intreccia tutto con Kolo Muani

Il futuro di Gonzalo Garcia è tutto ancora da scrivere. Il giovane calciatore spagnolo ha fatto benissimo e ora è cercato dalle big. L’effetto domino degli attaccanti sta per partire e coinvolgerà anche lui in giro per l’Europa. Essendo un classe 2004 ha un potenziale enorme e ora il Chelsea si è messo sulle sue tracce.

Secondo quanto riferisce Sport, infatti, i Blues hanno chiesto informazioni al Real Madrid per prendere Gonzalo Garcia perché non intende più aspettare la situazione di Kolo Muani. Per il francese attualmente alla Juventus non ci sono certezze e il suo futuro potrebbe decidersi tra diverse settimane.

Il PSG non vuole lasciarlo “gratis” alla Juventus e intende cederlo a titolo definitivo subito ma i bianconeri hanno difficoltà e quindi questo blocca anche il Chelsea che, ora, vuole uscire dalla mischia e prendersi subito Gonzalo Garcia.

Gonzalo Garcia al Chelsea? Pronta una super offerta

Il Chelsea vuole puntare su Gonzalo Garcia per l’attacco nonostante abbia già preso Delap e Joao Pedro e abbia ancora molti calciatori da cedere per fare spazio e snellire pesantemente la rosa di Enzo Maresca.

Il Chelsea sarebbe disposto a sborsare circa 40 milioni di euro per Gonzalo Garcia, a fronte della clausola rescissoria da 50 milioni presente nel suo contratto.