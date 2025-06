Maxi offerta per Locatelli, colpo di scena per la Juventus

Nel futuro di Manuel Locatelli arriva un importante colpo di scena, dal momento che c’è una maxi offerta con la quale i bianconeri dovranno necessariamente fare i conti. Andiamo a vedere le ultime notizie che riguarda da vicino la Juventus.

Il capitano della Juventus è un ruolo estremamente prestigioso ed importante da ricoprire e ci sta di avere delle difficoltà nei momenti più difficili ed in cui i risultati non arrivano. Da questo punto di vista ne sa più di qualcosa Manuel Locatelli, che è il punto di riferimento da diversi anni di questa squadra in anni a dir poco delicati. In tal senso, da quando è arrivato Igor Tudor gli è stata affidata la fascia di capitano ed ha avuto un peso specifico enorme nella qualificazione dei bianconeri alla prossima edizione della UEFA Champions League.

Da questo punto di vista però non si può sbagliare. Nelle idee del tecnico lui sarà il capitano della prossima stagione. Ed il perno della linea mediana. Il punto di partenza della linea mediana saranno per l’appunto lui e Khephren Thuram, ma da questo punto di vista arriva un colpo di scena non di poco conto. A quanto pare, infatti, arriva una offerta a dir poco importante per sottrarre il regista ai bianconeri. Ed in maniera inevitabile la Juve ed i suoi tifosi tremano. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Maxi offerta per Locatelli: colpo di scena nel suo futuro?

Un calciatore con le sue doti ha sempre delle aspettative enormi sulle spalle e non sempre è facile rispettarle. Non a caso anche Locatelli è stato spesso criticato nella sua parentesi alla Juventus. Adesso, però, sembra che il peggio sia passato. Nonostante all’orizzonte compaia un nuvolone a dir poco importante. Stando a quanto raccontato da Blastingnews, infatti, il Real Madrid di Xabi Alonso ha fatto un sondaggio proprio per Manuel Locatelli per renderlo il nuovo rinforzo della linea mediana dei galacticos.

Si tratta di un interessamento capace di spostare ovviamente l’equilibrio e di far sorgere in maniera inevitabile delle riflessioni anche nel calciatore. Nel caso in cui questo sondaggio si dovesse trasformare in una offerta, si tratterebbe di una svolta. Ovviamente, vista anche la centralità nel suo progetto, servirà una maxi proposta per convincere la Juventus a salutare Manuel Locatelli. Si attendono sviluppi da questo punto di vista.