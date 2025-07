Il nuovo attaccante arriva dalla Francia per 25MLN: Mou beffato

L’attaccante sembrava destinato a vestire la maglia del Fenerbahce nella prossima stagione, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante la ricca proposta economica e tecnica arrivata dal club di José Mourinho, il calciatore avrebbe deciso di cogliere al volo un’opportunità piuttosto ghiotta in Serie A, dato che dovrebbe vestire la maglia di una delle squadre più importanti di tutto il campionato italiano.

Scelta mirata questa, presa anche in vista dei Mondiali della prossima estate, anche perché l’attaccante è il primo ad essere consapevole del fatto che confermarsi ed affermarsi in Serie A gli permetterebbe finalmente di entrare nel giro della Nazionale.

Snobba Mourinho per la Serie A

José Mourinho aveva messo nel mirino l’attaccante dopo l’uscita di Edin Dzeko. Lo Special One era convinto che il calciatore si sarebbe sposato alla perfezione con lo stile di gioco del suo Fenerbahce, che però si trova adesso costretto a ritornare sul calciomercato perché il ragazzo ha deciso di rifiutare la destinazione turca.

Il tutto per colpa di una grande di Serie A, anch’essa alla ricerca di un nuovo attaccante con il quale rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Tra i tanti nomi alla fine si è deciso di puntare proprio su di lui, che l’anno scorso in Ligue 1 ha dimostrato di riuscire a fare reparto da solo totalizzando un bottino di gol anche piuttosto importante per il livello della squadra nella quale gioca.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, accantonato un attimo in nome di Mikautadze per via delle folli richieste del Lione, la Roma avrebbe messo gli occhi su un altro attaccante della Ligue, Evann Guessand, classe 2001 franco-ivoriano che nella passata stagione ha totalizzato con la maglia del Nizza 42 presenze, 13 gol e 10 assist.

Il nuovo attaccante sbarca in Serie A per 25MLN

La Roma potrebbe affiancare ad uno come Artem Dovbyk Evann Guessand, attaccante dalle caratteristiche opposte rispetto all’ucraino ma che potrebbe sposarsi alla perfezione con lo stile di gioco di Gian Piero Gasperini.

Dalle parti degli uffici di Trigoria la dirigenza giallorossa starebbe compiendo le dovute valutazioni, con il calciatore che nel frattempo sarebbe finito nel mirino anche del Fenerbache. Fra la Turchia e la Serie A, però, il franco-ivoriano avrebbe dato massima disponibilità al trasferimento in Italia, volontà che potrebbe presto spingere la Roma a sedersi al tavolo delle trattative con il Nizza. Non sarà però un’operazione semplice, anche perché il club della Costa Azzurra è da sempre bottega cara, ma stando a dati Transfermarkt un accordo potrebbe essere raggiunto attorno ai 25 milioni di euro, valutazione che coincide con quella attuale del suo cartellino, ma che in qualche modo la dirigenza giallorossa proverà ad abbassare con l’inserimento di qualche contropartita tecnica. Staremo a vedere.