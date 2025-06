Juve, il nuovo attaccante da Madrid: tutto confermato dalla Spagna

Il calciomercato della Juventus passa dalla scelta in attacco, con Dusan Vlahovic sempre fuori dal progetto.

Il Mondiale per Club pare non abbia cambiato il destino del centravanti serbo che, con l’intenzione di tenersi stretto per un altro anno Kolo Muani rinnovando il prestito dal Paris Saint-Germain, saluterà comunque la Juventus. E il discorso pare analogo per l’attaccante da Madrid che, come fanno sapere dalla Spagna, saluterà l’Atletico dopo questo disastroso Mondiale che ha acceso non pochi interrogativi fronte Colchoneros.

Si tratta di un centravanti che fino a poco tempo fa risultava uno dei calciatori più importanti del panorama calcistico mondiale, assieme ad Erling Haaland, con il quale condivide il posto in attacco alla Norvegia, Nazionale che ha fatto male proprio all’Italia di recente e che lo ha visto protagonista assoluto nella sfida che ha complicato le cose alla Nazionale azzurra in ottica qualificazione ai Mondiali 2026.

Calciomercato Juventus: l’attaccante arriva dall’Atletico Madrid

La Juventus continua a muoversi sul mercato in cerca di un nuovo centravanti. L’addio di Dusan Vlahovic, sempre più probabile in questa sessione estiva che sta per aprirsi nel calciomercato a partire dal primo luglio, spingerà i bianconeri a puntare su un profilo nuovo per Igor Tudor.

Tra le occasioni di mercato, considerando anche la sua valutazione al ribasso, si presenta quella che hanno svelato dalla Spagna, precisamente da Fichajes.com, dove hanno spiegato che l’Atletico Madrid sarebbe pronto a separarsi dal proprio centravanti, di fronte alla volontà di scegliersi un nuovo attaccante.

L’attaccante norvegese non ha lasciato un segno indelebile sotto la guida di Diego Simeone. Fuori dal progetto del Cholo, Sorloth potrebbe lasciare la capitale spagnola già in estate con la Juventus che può tornare in corsa su di lui. I bianconeri lo seguivano quando ancora era giovane e il motivo della possibile operazione è legato alla potenziale occasione low cost rispetto alle cifre che chiedono altri club per centravanti da quelle caratteristiche nella lista degli obiettivi della Juve.

Le cifre del colpo per la Juve: rivelazione dalla Spagna

Dalla Spagna hanno fatto sapere che l’Atletico Madrid farà sconti per liberarsi di Sorloth. La scorsa estate l’attaccante arrivò all’Atletico per 32 milioni di euro ma è chiaro che l’annata in chiaroscuro ha reso complicate le cose per il centravanti che ha un valore economico completamente diverso.

La Juventus, per “soli” 20-25 milioni di euro, più l’ingaggio da pagare al giocatore, potrebbe assicurarsi il suo numero nove. Verrebbe affiancato da Kolo Muani che può giocare sia nel tridente davanti o in tandem in un attacco a due, così come da alternativa tattica del gigante norvegese.