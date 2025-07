Inter, colpo low cost per Chivu: accordo con la Fiorentina

La scottante eliminazione al Mondiale per Club per via del Fluminese ha messo in luce una cosa: l’Inter ha bisogno di rinforzi.

Non per forza di prima fascia, anche perché la formazione titolare c’è ed è anche forte, ma che quanto meno possano mettere Christian Chivu nella condizione di poter svariare di settimana in settimana considerate le tante competizioni che i nerazzurri affronteranno nella prossima stagione. I soli Bonny, Sucic e Luis Henrique dunque non bastano, ma dopo tutti questi milioni spesi c’è bisogno di andare alla ricerca di opportunità nel calciomercato, come ad esempio quella che potrebbe arrivare via Fiorentina.

Rinforzo dalla Fiorentina per Chivu: l’Inter affonda il colpo

Il calciomercato non è fatto solo di acquisti di prima fascia, ma anche di opportunità che bisogna sapere cogliere per rinforzarsi in quei ruoli dove c’è bisogno. E dopo tutti i milioni spesi tra Sucic, Bonny e Luis Henrique, l’Inter è pronta ad attuare questa strategia per completare la formazione di Christian Chivu in vista di una stagione che si pronostica essere complicata.

Ovviamente sono attesi altri grandi colpi come i 3 sopra menzionati, ma da qui all’inizio del ritiro la dirigenza nerazzurra potrebbe lavorare su qualche soluzione alternativa per mettere a disposizione del tecnico rumeno giocatori di qualità ma in cerca di riscatto e che per l’appunto completino la rosa. Questo è il caso di uno degli esuberi dell’ultima Fiorentina di Raffaele Palladino, calciatore che prima di Firenze era voluto da tutti, ma che dopo è finito un po’ nel dimenticatoio per tutte le difficoltà riscontrate.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi de L’Interista, per aggiungere uomini alla trequarti l’Inter starebbe seriamente valutando la possibilità di ingaggiare Andrea Colpani, giocatore di proprietà del Monza che nell’ultima stagione ha giocato per l’appunto con la Fiorentina, che per quanto credesse sul calciatore ha alla fine deciso di non riscattarlo e rispedirlo al mittente.

Colpo low cost: l’affare si chiude a meno di 10MLN

L’idea Andrea Colpani non è da bocciare a priori, anche perché stiamo parlando di un calciatore che quando messo nelle condizioni di esprimersi al meglio è riuscito a fare la differenza. Certo, Monza non è la Milano nerazzurra, ma per volerci puntare significa che nel classe 1999 Christian Chivu ci continua ad intravedere qualcosa.

Al momento è ancora presto anche solo per parlare di trattativa in fase avanzata, anche perché le parti non avrebbero neanche cominciato a discutere di questa possibilità. Ma semmai le cose si dovessero evolvere al meglio, il Monza si potrebbe accontentare di una cifra compresa tra gli 8 e i 9 milioni di euro per il cartellino di Andrea Colpani, ovvero la metà rispetto a quanto il club brianzolo chiedeva per il classe 1999 appena un anno fa.