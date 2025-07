Spaccatura Inter, altri due calciatori via come Calhanoglu

Clamorosa bufera in casa Inter con la società nerazzurra che sta vivendo un anno davvero nero in merito a quanto accaduto negli ultimi mesi e ora è spaccatura totale.

Ci sono degli aggiornamenti che arrivano in merito a quelle che sono state delle forti dichiarazioni tra le parti che ora complicano ancor di più il progetto Chivu in vista della prossima stagione. Perché l’Inter si è rovinata con le proprie mani in quest’annata che si è conclusa nel modo peggiore possibile e ora anche con il nuovo allenatore le cose non sembrano andare per il verso giusto.

La spaccatura è netta ed evidente e per questo motivo che bisognerà capire come risolvere questo problema serio per l’Inter che ora rischia davvero di iniziare la prossima stagione tra le grandi polemiche.

Dopo l’ultima partita del Mondiale per Club persa contro i brasiliani della Fluminense agli ottavi, che l’Inter si è disunita prima di andare in ferie con dichiarazioni forti che sono arrivate nei confronti di Calhanoglu con Marotta e Lautaro schierati dall’altra parte a puntare il dito contro il giocatore turco. Ma non è l’unico bersaglio e adesso dopo il duro sfogo di Hakan che si aprono altri scenari importanti.

Bufera Inter, polveriera con tre calciatori pronti a partire

In questo momento ci sono delle novità importanti che arrivano e riguardano il futuro di Hakan Calhanoglu pronto a lasciare l’Inter per il Galatasaray e ora è sempre più vicino il suo addio, ancor di più dopo il duro sfogo sui social per rispondere alle accuse di capitan Lautaro e il presidente Marotta.

Ma Calhanoglu non è l’unico che può e vuole lasciare l’Inter. Perché in questa polveriera che si è alzata a Milano sponda nerazzurra sono altri i giocatori che sembrano essersi schierati e occhio ai clamorosi colpi di scena che possono arrivare da un momento all’altro.

Secondo le ultime notizie, infatti, potrebbero andar via anche altri giocatori dall’Inter come Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è pronto a partire e con lui altri giocatori, tra i nomi che spuntano fuori c’è ora a sorpresa anche Marcus Thuram che potrebbe aver rotto i rapporti con Lautaro e l’Inter, spunta ora anche l’indizio social con il suo like al post di Calhanoglu. L’altro, invece, può essere Frattesi che da tempo non sembra convinto di restare in queste condizioni.