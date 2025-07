Un altro big contro Lautaro: like a Calhanoglu, terremoto Inter

Dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, in casa Inter c’è stato un grosso caos sulle parole di Lautaro Martinez e il post di Calhanoglu.

I nerazzurri sono in un momento estremamente particolare e complicato, dopo l’ennesimo K.O. inaspettato che ha fatto crollare definitivamente tutte le certezze che ci potevano essere e che ha lanciato già molte ombre sul nuovo progetto targato Chivu.

A fine partita ci sono state delle parole fortissime di Lautaro Martinez e di Beppe Marotta contro Hakan Calhanoglu e ora si è alzato un polverone enorme sulla solidità effettiva dello spogliatoio nerazzurro.

Inter nel caos: Lautaro Martinez vs Calhanoglu. Ma non è finita

Le parole di capitan Lautaro Martinez dopo la partita contro Hakan Calhanoglu hanno fatto in un attimo il giro del mondo e hanno creato enormi dissapori anche nella tifoseria nerazzurra che ora inizia a unire i puntini della stagione disastrosa dal punto di vista dei trofei e trova i colpevoli all’interno dello spogliatoio.

La situazione è stata “infiammata” ancora di più dalle conferme dirette e precise del presidente Marotta che ha parlato di Calhanoglu con gli stessi toni di Lautaro Martinez, quindi creando anche un sentimento di frustrazione e rabbia nel turco.

Ora in casa Inter si vive un momento particolarmente difficile che si potrà risolvere solo con l’addio del turco o con un confronto chiarificatore diretto tra le parti nei prossimi giorni.

Calhanoglu risponde a Lautaro Martinez e Marotta: like di Thuram

In mattinata Hakan Calhanoglu ha risposto a Lautaro Martinez, e sempre senza mezzi termini. Il centrocampista turco, mai impegnato in America al Mondiale per Club per via di un doppio infortunio, ha spiegato in maniera chiara la sua verità, affidandosi ai social network.

“Un vero capitano è colui che si schiera al fianco dei suoi compagni, non quello che cerca un colpevole quando è più facile farlo“, ha scritto nella sua lunga lettera pubblicata su Instagram scagliandosi a sua volta contro Lautaro Martinez.

Il botta e risposta è andato avanti per ore, con molti pareri di tifosi che si sono alternati e si sono schierati da una parte e dall’altra. Ma quello che ha fatto discutere è il like di Marcus Thuram al post di Hakan Calhanoglu.

Terremoto Inter, il like di Thuram scatena i tifosi

Il like di Marcus Thuram al post di Calhanoglu crea un’altra situazione estremamente difficile da gestire. I tifosi sui social sono molto arrabbiati con tutti i leader dello spogliatoio nerazzurro e sono desiderosi di capire la verità.

Ora toccherà alla società rimettere tutto in ordine e fare in modo che il gruppo possa tornare nuovamente su binari positivi in vista della prossima stagione che si preannuncia importantissima.