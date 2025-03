Calhanoglu lascia l’Inter: il sostituto è un promesso sposo del Milan

Quello visto in questa stagione non è l’Hakan Calhanoglu che abbiamo imparato a conoscere in questi anni in maglia Inter.

I tanti, forse anche troppi infortuni che lo hanno tormentato quest’anno ne hanno minato la reputazione, che solo fino a qualche mese fa era di uno dei giocatori migliori, se non addirittura il migliore, nel suo ruolo. L’Inter sta dimostrando partita dopo partita che di Calhanoglu potrebbe cominciare a farne anche a meno, ed è per questo motivo che difronte ad un’offerta irrinunciabile il turco potrebbe essere messo senza troppi fronzoli alla porta.

Le possibilità che questo scenario possa concretizzarsi sono alte, motivo per il quale l’Inter avrebbe anche già individuato il profilo sul quale andare per sostituirlo, giocatore che a detti di molti dovrebbe essere promesso sposo ai cugini, e rivali, del Milan.

Calhanoglu lascia l’Inter: ritorno di fiamma improvviso

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Hakan Calhanoglu, la cui permanenza in nerazzurro sarebbe per la prima volta in discussione dopo anni. L’Inter si sta rendendo conto che il turco non è più il giocatore di soli 12 mesi fa, e questo potrebbe incidere e non poco sulla valutazione che la dirigenza potrebbe fare in estate del centrocampista.

Certo, averlo in rosa è sempre meglio, ma difronte ad un’offerta importante il club nerazzurro non ci penserebbe più di due secondi a lasciar parter Calhanoglu, anche perché dalle parti di viale Liberazione avrebbero già le idee piuttosto chiare su chi andare poi a puntare. Da capire adesso se ci sarà qualcuno effettivamente interessato al turco, ma le ultime notizie dicono proprio di sì.

Stando infatti a quanto riportato dal collega di TMW Niccolò Ceccarini, per Calhanoglu ci potrebbe essere un importante ritorno di fiamma in estate del Bayern Monaco, che dovrà sostituire Joshua Kimmich dopo aver deciso di interrompere i discorsi per il suo rinnovo.

L’Inter ha già scelto il sostituto di Calhanoglu

Hakan Calhanoglu è destinato a lasciare l’Inter, soprattutto se l’interesse del Bayern Monaco dovesse concretizzarsi. I bavaresi non sarebbero però l’unica squadra interessata al turco, per il quale avrebbe compiuto un sondaggio anche il Newcastle, che in estate potrebbe ritrovarsi a dire addio a Sandro Tonali.

Se l’uscita del turco dovesse verificarsi, l’Inter aprirebbe i contatti con il Torino per fare all-in su Samuele Ricci, giocatore che a detta di molti sarebbe promesso sposo alla squadra dell’altra sponda del Naviglio, il Milan. Ed a quel punto ci sarebbe ancora più gusto a portare in nerazzurro il centrocampista azzurro, che in questa stagione si starebbe consacrando una volta e per tutte come uno dei profili più interessanti nel suo ruolo, anche perché non si entra nel mirino di Pep Guardiola e del Manchester City per caso. Base d’asta sempre la solita, 30 milioni di euro, con Urbano Cairo che potrebbe alzare ancora di più la posta se Ricci dovesse continuare a giocare su questi livelli.