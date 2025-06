“Messi in Serie A”, questa volta è vero: ha un piano preciso

Il futuro di Lionel Messi potrebbe essere in Serie A: il fenomeno argentino ha in mente un piano ben preciso per arrivare in Italia.

Il Mondiale per Club è appena terminato per il campione ex Barcellona a causa della sonorsa sconfitta arrivata per mano del PSG che non ha avuto pietà nella sfida che si preannunciava estremamente esaltante e avvincente e invece si è dimostrata a senso unico. Messi è uscito a testa alta dalla competizione internazionale ma ora ha iniziato a pensare al suo futuro che può essere, in qualche modo, legato anche alla Serie A.

Il futuro di Lionel Messi questa volta può essere davvero legato alla Serie A: ci sono voci di un possibile accordo imminente per il trasferimento della Pulga nel calcio italiano.

Calciomercato, Messi può firmare in Serie A: le ultime

Il calcio internazionale si sta godendo ancora il grande talento di Lionel Messi che è stato uno dei migliori calciatori al mondo e sta ancora donando spettacolo, questa volta in America, con la maglia dell’Inter Miami che gli ha dato la possibilità di essere anche il calciatore più importante ad aver mai calcato un campo di MLS.

Il futuro di Messi è diventato argomento di interesse per le grandi del calcio italiano ed europeo perché si è iniziato a parlare della sua cessione e del suo ritorno in Europa.

Secondo le ultime notizie di mercato, Lionel Messi può arrivare in Serie A al termine del suo contratto con l’Inter Miami: ci sono già voci di nuovi accordi.

Messi torna in Europa? Ha un piano ben preciso

Lionel Messi verrà a giocare in Serie A? Le possibilità ci sono e questa volta potrebbe essere una grande occasione per vedere il fenomeno argentino nel nostro calcio.

Secondo quanto riferisce Tyc Sports, Lionel Messi può lasciare l’Inter Miami a gennaio del 2026. Il suo contratto con l’Inter Miami scadrà a dicembre 2025 e al momento avrebbe messo in stand-by ogni trattativa con il club americano per il rinnovo del contratto.

Il piano di Messi sarebbe ben chiaro: vuole giocare almeno per 6 mesi in Europa per mettersi a lucido e tenersi in forma per essere presente e al 100% al Mondiale con l’Argentina, verosimilmente l’ultimo della sua straordinaria carriera. E anche la Serie A è nelle idee della Pulga che non ha mai giocato in Italia e potrebbe completare da noi la sua carriera da calciatore da club europeo.

L’Inter Miami spinge per il rinnovo di Messi

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, inoltre, l’Inter Miami non avrebbe intenzione di lasciar partire Messi a zero e potrebbe accontentare anche la sua richiesta di tornare sei mesi in Europa ma solo dopo il rinnovo con i “rosa” di proprietà di David Beckham.

Messi sta ragionando sul suo futuro e presto prenderà una delle decisioni più importanti della sua vita: in Serie A potrebbe fare ancora la differenza tra le big.